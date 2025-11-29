Польша ратифицировала Соглашение о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом

Ранее законопроект, представленный Правительством Польши о ратификации EVIPA, был принят Палатой депутатов 17 октября и Сенатом 6 ноября при 100-процентной поддержке. Это показывает, что все политические партии и силы этой страны хотят укреплять сотрудничество с Вьетнамом, ведущим важным партнером Польши в Юго-Восточной Азии.

Это стало результатом реализации договорённостей на высоком уровне, достигнутых в ходе официального визита Премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тьиня в Польшу в январе 2025 года. В ходе визита Польша согласилась завершить процедуру ратификации EVIPA в течение 2025 года.

Ратификация EVIPA Польшей имеет важное значение для традиционных дружественных отношений между Вьетнамом и Польшей, совпадая с 75-летием со дня установления дипломатических отношений (1950–2025 гг.), и способствует выводу двусторонних связей на новый уровень, создавая импульс для развития сотрудничества во многих сферах, прежде всего в экономике, торговле и инвестициях.