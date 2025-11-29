Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Польша ратифицировала Соглашение о защите инвестиций между ЕС и Вьетнамом

27 ноября президент Польши Кароль Навроцки подписал Закон о ратификации Соглашения о защите инвестиций между Европейским Союзом (ЕС) и Вьетнамом (EVIPA), официально завершив последний этап процедуры, тем самым сделав Польшу 20-й из 27 стран — членов ЕС, ратифицировавших EVIPA.

Ранее законопроект, представленный Правительством Польши о ратификации EVIPA, был принят Палатой депутатов 17 октября и Сенатом 6 ноября при 100-процентной поддержке. Это показывает, что все политические партии и силы этой страны хотят укреплять сотрудничество с Вьетнамом, ведущим важным партнером Польши в Юго-Восточной Азии.

Это стало результатом реализации договорённостей на высоком уровне, достигнутых в ходе официального визита Премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тьиня в Польшу в январе 2025 года. В ходе визита Польша согласилась завершить процедуру ратификации EVIPA в течение 2025 года.

Ратификация EVIPA Польшей имеет важное значение для традиционных дружественных отношений между Вьетнамом и Польшей, совпадая с 75-летием со дня установления дипломатических отношений (1950–2025 гг.), и способствует выводу двусторонних связей на новый уровень, создавая импульс для развития сотрудничества во многих сферах, прежде всего в экономике, торговле и инвестициях.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Создание безопасного киберпространства для женщин и детей

Создание безопасного киберпространства для женщин и детей

28 ноября на площади Ламвиен, Далат Союз вьетнамских женщин провёл митинг в рамках Месяца действий по обеспечению гендерного равенства и предотвращению, реагированию на насилие по гендерному признаку 2025 года с участием около 600 делегатов.
ПОДРОБНЕЕ

Top