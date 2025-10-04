НОВОСТИ
Польская голубика выйдет на рынок потребителей во Вьетнама
Торговое представительство отметило, что черника пользуется высокой популярностью во Вьетнаме благодаря своему характерному вкусу, свойственному плодам умеренного климата, высокому содержанию витаминов, омолаживающим свойствам и низкой калорийности. В настоящее время ограниченные поставки и высокие транспортные расходы приводят к тому, что свежая черника продаётся по цене от 1 до 1,5 миллиона донгов за килограмм (почти 40–60 долларов США), что остаётся недоступным для многих потребителей. Ожидается, что выход польской черники на рынок усилит конкуренцию, расширит ассортимент и сделает этот питательный продукт более доступным для вьетнамских покупателей.