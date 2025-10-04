Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Польская голубика выйдет на рынок потребителей во Вьетнама

Согласно данным Торгового представительства Вьетнама в Польше, вьетнамское правительство поощряет меры, направленные на обеспечение более сбалансированных торговых отношений, особенно с партнёрами из Европейского союза и США. Одной из таких мер является расширение внутреннего доступа к импортируемым ресурсам, таким как машины, оборудование, материалы или взаимодополняющие товары, которые не конкурируют напрямую с местным производством.
  Вьетнам официально разрешил импорт свежей черники из Польши. Фото: ВИА  
В соответствии с этой стратегией Посольство Вьетнама в Польше в координации с министерствами сельского хозяйства двух стран содействовало импорту высококачественной сельскохозяйственной продукции из Польши для вьетнамских потребителей. Это не только укрепляет двусторонние торговые отношения, но и предоставляет жителям Вьетнама доступ к более широкому ассортименту фруктов умеренного климата, способствуя конкуренции среди иностранных поставщиков на благо местных покупателей.

Торговое представительство отметило, что черника пользуется высокой популярностью во Вьетнаме благодаря своему характерному вкусу, свойственному плодам умеренного климата, высокому содержанию витаминов, омолаживающим свойствам и низкой калорийности. В настоящее время ограниченные поставки и высокие транспортные расходы приводят к тому, что свежая черника продаётся по цене от 1 до 1,5 миллиона донгов за килограмм (почти 40–60 долларов США), что остаётся недоступным для многих потребителей. Ожидается, что выход польской черники на рынок усилит конкуренцию, расширит ассортимент и сделает этот питательный продукт более доступным для вьетнамских покупателей.

ИЖВ/ВИА

