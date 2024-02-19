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Полупроводниковая промышленность надеется привлечь половину ПИИ в Дананг
В 2023 году в Парк высоких технологий Дананга было вложено почти 260 миллионов долларов США инвестиций, сообщили в DHPIZA, отметив, что на 2024 год и последующий период прогнозируется множество вызовов, тем не менее компания надеется, что фирмы, которые планируют инвестировать в город и изучают местный рынок, примут решения в этом или следующем году.
Директор DHPIZA Ву Куанг Хунг сообщил газете Лаодонг «Труд», что полупроводниковая промышленность входит в число тех, кто пользуется льготами в Парке высоких технологий Дананга.
Власти предоставляет преференциальную политику трем отраслям, а именно полупроводниковой промышленности, высококачественному здравоохранению и аэрокосмической промышленности. Все инвесторы, приезжающие в город, получат помощь DHPIZA с точки зрения административных процедур, времени и координации с местными департаментами для изучения рынка, продолжил он.
Он рассказал, что в 2024 году тайваньская компания Foxlink (Китай) намерена вложить 400 миллионов долларов США во вторую фазу строительства своего завода по производству электроники, а компания ICT Vina Co. Ltd, инвестируемая Республикой Корея, направит около 277 миллионов долларов США в свой проект в Парке высоких технологий Дананга. Некоторые другие полупроводниковые предприятия Тайваня и Японии также рассматривают местные условия для принятия инвестиционных решений.
DHPIZA ожидает, что около 50% предприятий ПИИ, инвестирующих в Парк в этом году, будут полупроводниковыми, добавил Ву Куанг Хунг.
На встрече, состоявшейся в середине февраля, секретарь городского партийного комитета Нгуен Ван Куанг попросил DHPIZA уделять больше внимания привлечению инвестиций в электронную, полупроводниковую промышленность и производство медицинского оборудования.
Он сказал, что Дананг пересматривает план зонирования Парка высоких технологий, решительно отзывает землю у фирм, не реализующих свои проекты, и проводит тщательную подготовку к расширению Парка на втором этапе, чтобы освободить место для будущих инвесторов.