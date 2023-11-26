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Положительные сигналы для экспорта одежды из Вьетнама
Согласно статистике Главного таможенного управления, за 10 месяцев 2023 года экспорт текстильного волокна достиг почти 1,5 миллиона тонн, что больше на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость экспорта текстильного волокна составила почти 3,65 миллиарда долларов США, что ниже на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт жалюзи и технических тканей составил 550 миллионов долларов США, снизившись на 25,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость экспорта текстиля и одежды составила почти 27,7 млрд долларов США, снизившись на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Стоимость экспорта обуви всех видов – 16,4 млрд долларов США, что ниже на 18,3%. Стоимость экспорта сумок, кошельков, чемоданов, головных уборов, зонтиков – 3,06 млрд долларов США, что ниже на 10%. Стоимость экспорта текстильного, швейного, кожевенного и обувного сырья – 1,6 млрд долларов США, что ниже на 14,4%.
Хотя экспорт волокна, текстиля и обуви за 10 месяцев снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, показатели экспорта в октябре увеличились по сравнению с сентябрем 2023 года. Соответственно, объем экспорта текстильных волокон и пряжи достиг почти 163 миллионов тонн и по сравнению с сентябрем текущего года, стоимость экспорта составила почти 389 млн. долларов США, что на 4% больше по стоимости по сравнению с сентябрем текущего года. Стоимость экспорта жалюзи и технических тканей достигла почти 54 миллионов долларов США, что на 5,8% больше; обувь всех видов – 1,7 млрд долларов США, что больше на 30,3%. Стоимость экспорта сумок, кошельков, чемоданов, головных уборов , зонтиков достигла 309 млн. долларов США, что больше на 28,3%; текстильного, швейного, кожевенного и обувного сырья – 165 млн долларов США, что больше на 6,6%. Объем экспорта текстильной и швейной продукции снизилась всего на 0,1% и достиг 2,57 млрд долларов США.
По мнению экспертов, это позитивные сигналы, позволяющие вьетнамскому бизнесу по производству волокна, текстиля, одежды и обуви надеяться на улучшения своего бизнеса в ближайшем будущем.
С июля по настоящее время рынок демонстрирует признаки постепенного восстановления после того, как вновь открылся Китай. На всех ключевых экспортных рынках Вьетнама в третьем квартале зафиксирован положительный рост. Экспорт в США увеличился на 2%, ЕС – на 0,6%, Китай – на 5%, в Республику Корею – на 1,4%.
Во втором квартале экспорт снизился на 13% по сравнению с первым кварталом, но в третьем экспорт снизился всего на 6,4% по сравнению со вторым кварталом. Это признаки того, что с третьего квартала ситуация с экспортом улучшилась.
По словам экспертов, в ближайшее время текстильная и швейная промышленность Вьетнама продолжит сталкиваться с проблемами, поскольку заказы на основных экспортных рынках, таких как Европа и США, по-прежнему будут сокращаться. Заказов на четвертый квартал все еще недостаточно. Такая ситуация с низким спросом на швейную продукцию может продлиться до 2024 года. Поэтому ожидается, что экспорт текстиля и одежды из Вьетнама в этом году, вероятно, составит всего около 40 миллиардов долларов США, что на 10% меньше, чем в прошлом году.
Однако VCOSA по-прежнему разделяет мнение некоторых экономических экспертов, заявляя, что «худший момент для нынешней текстильной промышленности уже прошел».
Ожидается, что благодаря активным усилиям правительства и бизнеса, а также возросшему рыночному спросу во время праздников в конце года, экспорт швейной продукции восстановится.