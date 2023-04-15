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Положительные сигналы для рисовой промышленности Вьетнама
Возможность производства почти 7 млн. тонн риса
По оценке Минпромторга, со второй половины 2022 года рисовая отрасль значительно преуспела на международном рынке. Цена на вьетнамский рис выросла, что привело к увеличению потребления рисового зерна из-за инфляции, многие продукты питания выросли в цене, что повлияло на расходы мировых потребителей.
В отчете Департамента растениеводства Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов говорится, что производство экспортируемого товарного риса в основном сосредоточено в провинциях дельты Меконга, остальные регионы предназначены в основном для внутреннего потребления.
Г-н Ле Тхань Тунг, заместитель директора Департамента растениеводства, сказал, что для дельты Меконга производство риса в 2023 году оценивается в 24 млн. тонн; в котором внутреннее потребление для дельты Меконга и Хошимина составляет около 10,8 млн. тонн. Товарный рис на экспорт в 2023 году оценивается в 13,2 млн. тонн, что эквивалентно 6,6 млн. тонн товарного риса на экспорт. В состав группы экспортируемого риса входят: высококачественный рис – 3 млн. тонн, ароматный и специальный рис – 2,1 млн. тонн, рис среднего качества – 0,9 млн. тонн, клейкий рис – 0,6 млн. тонн.
Вьетнамская продовольственная ассоциация также заявила, что в целом ситуация с экспортом риса во Вьетнаме имеет много положительных признаков в первом и втором кварталах 2023 года. Учитывая потребительский спрос на филиппинском, китайском и африканском рынках, эти страны увеличивают свои запасы продовольствия, а также готовятся к Новому году.
Г-н Нгуен Нгок Нам, председатель Вьетнамской продовольственной ассоциации (VFA), сообщил, что экспорт риса, по прогнозам, будет оставаться благоприятным. В краткосрочной перспективе цены на рис по-прежнему находятся на хорошем уровне из-за глобальной экономической и политической неопределенности, которая увеличивает потребность в продовольственных запасах. Это фактор, который поможет рисовым предприятиям извлечь выгоду в ближайшее время.
Кроме того, на европейском рынке в соответствии с Соглашением о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA) Вьетнаму предоставляется квота в размере 80.000 тонн; в котором 30.000 тонн белого риса, 30.000 тонн ароматного риса, 20.000 тонн коричневого риса. Таким образом, заказы на экспорт риса, указанные в приведенном выше списке, освобождаются от налога в размере 175 евро за тонну. Это огромное преимущество для импортеров, поэтому предприятия по переработке и экспорту риса стремятся увеличить производство и сорта риса, чтобы максимально использовать это преимущество.
Снятие трудностей по капиталу
Хотя рисовая промышленность Вьетнама сталкивается с благоприятными условиями с точки зрения цен и экспортных контрактов, экспортеры риса хотят покупать рис у населения для хранения, иметь хорошую экспортную цепочку и приносить пользу Вьетнам также нуждается в капитале для реализации планов и рекомендации Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов.
Рисовые предприятия сталкиваются с трудностями в капитале, поэтому предприятия предложили Государственному банку направить коммерческим банкам политику поддержки предприятий к открытым источникам капитала, особенно в период приближения зимне-весеннего урожая.
Отмечая комментарии предприятий и отраслевых ассоциаций, г-н Фан Ван Чин, директор Департамента импорта-экспорта (Министерство промышленности и торговли), сказал, что на рынке по-прежнему существуют потенциальные трудности, связанные с морскими фрахтовыми ставками, поскольку конфликты в некоторых регионах мира влияют на цены на другие продовольственные товары.
Таким образом, в целях обеспечения продовольственной безопасности и экспорта риса Министерство промышленности и торговли всегда внимательно следит за ситуацией на рынке, в то же время активно продвигает торговлю и своевременно информирует о ситуации на рынке отраслевые ассоциации и экспортеров.
Кроме того, Вьетнамская продовольственная ассоциация также предложила правительству поддержать капитал предприятий, чтобы они могли закупать рис на экспорт в 2023 году.
Соответственно, в конце марта 2023 года Государственный банк также направил письменный запрос кредитным учреждениям, отделениям Государственного банка в провинциях и городах в районе дельты Меконга для реализации ряда положений...
В частности, кредитные организации активно балансируют, обеспечивают полное и оперативное удовлетворение потребности в капитале для производства, закупки, переработки, временного хранения риса, торговли и экспорта риса, особенно зимне-весеннего урожая в первые месяцы 2023 года.
Согласно документу, кредитные организации продвигают реформы, упрощают внутренние процессы и процедуры, сокращают время одобрения кредита, диверсифицируют виды подходящих кредитных продуктов и повышают эффективность кредитов или необеспеченных кредитов на основе управления денежными потоками.
Кредитные учреждения также активно работают напрямую с торговцами, предприятиями, рисом и производителями риса, чтобы найти решения для устранения трудностей и создания новых возможностей. Обеспечивают благоприятные условия для доступа клиентов к капиталу для производства, закупки, переработки и временного хранения риса-сырца, особенно кредитам для временного хранения и экспорта риса.
Кроме того, кредитные организации должны продолжать содействовать реализации политики, в том числе кредитной политике для развития сельского хозяйства и сельских районов в соответствии с Постановлением 55/2015/ND-CP от 9 июня 2015 г., Постановлением 116/2018/ND-CP от 7 сентября 2018 г. Правительства, Циркуляром № 10/2015/TT-NHNN от 22 июля 2015 г., Циркуляром 25/2018/TT-NHNN от 24 октября 2018 г. и Официальным письмом № 7378/NHNN-TD от 1 октября 2018 г. Государственный банк по кредитам для бизнеса по экспорту риса должен уделять особое внимание кредитованию моделей риса и рисовых связей от производства до закупки, переработки, сохранения и продажи продукции, политики поддержки процентных ставок для ряда отраслей и областей, включая рисовую промышленность, согласно Постановлению Правительства 31/2022/ND-CP от 20 мая 2022 года, Циркуляру 03/2022/TT-NHNN от 20 мая 2022 года Госбанка.
Благодаря этой поддержке вьетнамская рисовая промышленность в целом и перерабатывающие и экспортирующие предприятия в частности получат больше поддержки, чтобы успешно выполнять свои задачи по экспорту риса в 2023 году.