Положительные сигналы для рисовой промышленности Вьетнама

Согласно Соглашению о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), Вьетнаму предоставляется квота в 80 000 тонн, в котором 30 000 тонн белого риса, 30 000 тонн ароматного риса, 20 000 тонн коричневого риса. Фото: ВИА