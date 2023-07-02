НОВОСТИ
Положительное сальдо торгового баланса сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции в первом полугодии составило 4,63 млрд
В настоящее время пять продуктов с наибольшим профицитом торгового баланса включают древесину и изделия из дерева с профицитом торгового баланса в 4,95 млрд. долл. США, что на 27,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года; кофе (2,33 млрд. долл. США, рост на 2,1%); фрукты и овощи (1,85 млрд. долл. США, рост в 2,3 раза); рис (1,84 млрд. долл. США, рост на 36,3%); и креветки (1,28 млрд. долл. США, снижение на 36,6%).
Между тем, в пятерку продуктов с наибольшим дефицитом торгового баланса вошли корма и сырье для животных с дефицитом торгового баланса в 1,97 млрд. долл. США, что ниже на 4,6%; продукты переработки зерновых культур (1,45 млрд. долл. США, рост на 14,2%); хлопок (1,43 млрд. долл. США, снижение на 21,3%); кукуруза (1,21 млрд. долп. США, снижение на 23,7%); и пшеница (993 млн. долл. США, рост на 19,9%).
По данным MARD, в первой половине этого года основная группа сельскохозяйственной продукции принесла на страну 12,79 млрд. долл. США, увеличившись на 12%. Экспорт продукции животноводства достиг 232 млн. долл. США, увеличившись на 26,5%. Продукция рыбного и лесного хозяйства по-прежнему переживает глубокий спад: стоимость экспорта составила 4,13 млрд. долл. США, снизившись на 27,4%, и 6,5 млрд. долл. США, снизившись на 28,2%, соответственно.
До сих пор в сельскохозяйственном секторе было только семь продуктов и групп продуктов с экспортной стоимостью более 1 млрд. долл. США каждая, включая кофе, каучук, рис, фрукты и овощи, орехи кешью, креветки и изделия из дерева.
Что касается экспортных рынков, то Китай, США и Япония остаются тремя крупнейшими экспортными рынками вьетнамской сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции продукции. В частности, стоимость экспорта в Китай выросла на 7,7%, в то время как стоимость экспорта в США и Японию снизилась на 32,9% и 5,3%, соответственно /