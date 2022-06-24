Положительное сальдо торгового баланса провинции Донгнай за первые 6 месяцев составило почти 3,5 млрд. долл. США

По данным департамента промышленности и торговли провинции, экспортный оборот южной провинции Донгнай за первые 6 месяцев этого года достиг 13,3 млрд. долл. США, увеличившись на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Между тем, ее импортный оборот составил 9,8 млрд. долл. США, в результате чего положительное сальдо торгового баланса составило почти 3,5 млрд. долл. США.

Товарные группы, демонстрирующие высокий рост экспортного оборота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, включают обувь на сумму почти 2,6 млрд. долл. США, что примерно на 10% больше; изделия из железа и стали (более 535 млн. долл. США, рост более чем на 42%); текстиль и одежда (почти 950 млн. долл. США, рост на 11%) и машины, оборудование, инструменты и запасные части (1,3 млрд. долл. США, рост на 17%).

Основными экспортными рынками Донгная являются США, Япония, Китай, Республика Корея и некоторые страны Европы.

Представитель департамента промышленности и торговли провинции сообщил, что с середины 2020 и 2021 годов предприятия в Донгнае сильно пострадали от пандемии COVID-19, и ряд компаний был вынужден приостановить производство, а экспортный оборот резко упал.

С начала этого года, когда пандемия была взята под контроль, предприятия быстро восстановили производство и увеличили экспорт. По словам чиновника, это был оптимистичный знак, отражающий то, что предприятия производят больше товаров, чем до пандемии, и восстановили связь с клиентами, а также с мировым рынком.

В последние годы на предприятия с иностранными инвестициями приходилось более 75% экспортного оборота провинции, а остальная часть принадлежала негосударственным и государственным предприятиям - 23% и 2% соответственно. Тем не менее, экспорт негосударственных предприятий достиг более 2,5 млрд. долл. США в первой половине 2022 года, увеличившись на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как экспорт сектора с иностранными инвестициями увеличился всего на 7%.

Основные статьи экспорта негосударственных предприятий включали текстиль, обувь, изделия из дерева, кофе и перец.