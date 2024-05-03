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Положительное сальдо торгового баланса по экспорту сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции за четыре месяца составило 4,74 млрд. долл. США

Экспорт сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции Вьетнама за первые четыре месяца 2024 года составил около 19,06 млрд. долл. США, что на 23,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов (MARD). Между тем, страна импортировала этих товаров на сумму 14,32 млрд. долл. США, что привело к положительному сальдо торгового баланса в размере 4,74 млрд. долл. США, увеличившись на 71,5% в годовом исчислении.

Только в апреле объем экспорта составил 5,14 млрд. долл. США, что на 19,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, из которых основные сельскохозяйственные товары составили 2,83 млрд. долл. США (рост на 29,2%); лесная продукция - 1,39 млрд. долл. США (рост на 18,6%); и рыбные продукты - 730 млрд. долл. США (снизился на 1,5%).

За четыре месяца Вьетнам отгрузил за рубеж сельскохозяйственной продукции на сумму 10,44 млрд. долл. США, что на 32,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; лесной продукции на 5,18 млрд. долл. США, что на 22,8% больше, и водной продукции на 2,68 млрд. долл. США, что на 4,2% больше.

Что касается рынков сбыта, то экспорт в Азию, Америку, Европу, Океанию и Африку увеличился с 19,8% до 38,6%. США, Китай и Япония по-прежнему остаются тремя крупнейшими покупателями сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции Вьетнама.

Чтобы сохранить темпы роста, министерство заявило, что решило проблемы, связанные с рынком, для облегчения поставок, особенно в Китай, США, Японию и ЕС, а также для расширения поставок в новые страны, такие как Ближний Восток, Африка и исламские страны.

В то же время предприятия максимально использовали возможности, предоставляемые соглашениями о свободной торговле, в частности Всеобъемлющим и прогрессивным соглашением о Транстихоокеанском партнерстве (CPTPP) и Соглашением о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA).

ВИА/ИЖВ

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