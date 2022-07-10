Положительное сальдо торгового баланса Лаоса с Вьетнамом составляет 400 млн. долл. США

По данным Министерства промышленности и торговли Лаоса, положительное сальдо торгового баланса Лаоса с Вьетнамом за первые 6 месяцев этого года составило более 400 млн. долл. США, не считая торговли электроэнергией.

Министерство сообщило, что за этот период Лаос заработал около 620 млн. долл. США от экспорта товаров во Вьетнам, а импорт товаров из соседней страны составил около 216 млн. долл. США.

Между тем, экспортная выручка Лаоса, полученная от китайского рынка за первые 6 месяцев этого года, составила 1,13 млрд. долл. США, а импорт — 680 млн. долл. США.

Тем не менее, по данным министерства, у страны был дефицит торгового баланса с Таиландом: экспорт составил 565,5 млн. долл. США, а импорт — 1,6 млрд. долл. США.

Отмечается, что Вьетнам является крупным иностранным инвестором и торговым партнером Лаоса.

В прошлом году товарооборот между Лаосом и Вьетнамом достиг 1,37 млрд. долл. США, увеличившись на 33% в годовом исчислении, включая импорт Вьетнама в размере 780 млн. долл. США, что на 70% больше, чем в предыдущем году.

Вьетнам в основном экспортирует в Лаос железо и сталь, топливо, удобрения, овощи, керамику, электрические провода, бумагу и текстиль, а импортирует руды и другие полезные ископаемые, удобрения, древесину и изделия из дерева, каучук и овощи из соседней страны./