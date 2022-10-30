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Положительное сальдо торгового баланса за 10 месяцев - Экспорт продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства увеличился
За 10 месяцев 32 позиции достигли экспортного оборота более 1 млрд. долларов США, что составляет 92,8% всего экспортного оборота.
Что касается структуры экспортной продукции за 10 месяцев, то на группу топлива и минералов приходится 1,3%, что на 0,1 п.п. больше, чем за аналогичный период прошлого года. На группу обработанных промышленных товаров пришлось 89,1%, что на 0,1 процентного пункта больше. Группа продукции сельского и лесного хозяйства составила 6,6%, что на 0,6 процентных пункта ниже, водные продукты составили 3%, на 0,4 процентных пункта больше.
Что касается структуры импорта товаров за 10 месяцев, то на группу материалов для производства приходилось 93,7%, что на 0,1 п.п. больше, чем за аналогичный период прошлого года, на группу машин, оборудования, инструментов и запасных частей приходилось 45%, на 1,2 п.п. меньше, сырье, топливо и материалы составили 48,7%, на 1,3 п.п. больше. Группа потребительских товаров составила 6,3%, что на 0,1 п.п. меньше.
Что касается рынка экспорта и импорта товаров за 10 месяцев, США являются крупнейшим экспортным рынком Вьетнама с предполагаемым оборотом в 93,4 миллиарда долларов США. Китай является крупнейшим импортным рынком Вьетнама с предполагаемым оборотом в 100,7 млрд долларов США.
За 10 месяцев положительное сальдо торгового баланса с ЕС оценивается в 26,7 млрд долларов США, что на 45,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, дефицит торгового баланса с Китаем составил 53,7 млрд долларов США, увеличившись на 18,8%, дефицит торгового баланса с Кореей составил 32,1 млрд долларов США, увеличившись на 17,9%, Дефицит торгового баланса со стороны АСЕАН составил 10,1 млрд долларов США, увеличившись на 0,8%.
Экспорт продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства увеличился более чем на 14%
По данным Министерства сельского хозяйства и развития сельских местностей, за 10 месяцев 2022 года общий импортно-экспортный оборот сельского, лесного и рыбного хозяйства достиг около 82,1 млрд долларов США, что на 10,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди них экспорт достиг более 44,9 млрд долларов США, увеличившись на 14,1%, импорт составил около 37,2 млрд долларов США, увеличившись на 5,8%.
8 продуктов/групп продуктов достигли экспортной стоимости более 2 миллиардов долларов США, включая кофе, каучук, рис, овощи, кешью, креветки, пангасиус и изделия из дерева, в том числе экспорт кофе достиг почти 3,3 миллиарда долларов США, рост на 33,4%, каучука - 2,8 млрд долларов США, рост на 11,2%, риса - более 2,9 млрд долларов США, до 7,4%, перца - 829 миллионов долларов США, до 4,7%, маниока и продуктов из маниоки - $ 1,1 млрд, до 16,5%, пангасиуса - более 2,1 млрд долларов США, рост на 76,5%, креветка - $3,8 млрд, рост на 20,3%...
Тем не менее, экспорт ряда товаров снижен, таких как овощей и фруктов, объем достиг 2,8 млрд долларов США, что на 6,5% меньше, орехи кешью - 2,6 млрд долларов США, что на 15,3% меньше, продукции животноводства - 326,9 млн долларов США, что на 8,7% меньше...
Что касается экспортного рынка, то за 10 месяцев на азиатские рынки приходилось 44,1% экспорта, Америку - 27,9%, Европу - 11,5%, Океанию - 1,7% и Африку - 1,7%.
США продолжают оставаться крупнейшим экспортным рынком, достигая более 11,4 млрд долларов США (что составляет 25,4% рынка). Вторым является Китай с около 8,3 млрд долларов США (что составляет 18,5% рынка). Далее следует Япония с 3,5 млрд долларов США (что составляет 7,8%).
В октябре свежий помело (citrus maxima) стал седьмым фруктом, разрешенным к ввозу на рынок США, после манго, лонгана, личи, драконьего фрукта, рамбутана и грудного молока. Некоторые другие фрукты, такие как кокос и дуриан, по-прежнему экспортируются в Соединенные Штаты, но в виде замороженных продуктов.