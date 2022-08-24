Положительное сальдо торгового баланса в этом году достигнет 1 млрд. долл. США

Ожидается, что экспортная выручка Вьетнама в 2022 году достигнет около 368 млрд. долл. США, увеличившись в годовом исчислении на 9,46%, согласно отчету Министерства промышленности и торговли (МПТ).

Это число превысит целевые показатели, установленные как правительством, так и министерством, и составит около 8%.

Между тем, стоимость импорта оценивается в 367 млрд. долл. США в год, в результате чего положительное сальдо торгового баланса составляет около 1 млрд. долл. США, что соответствует поставленной цели, говорится в отчете.

В первой половине этого года стоимость экспорта-импорта составила более 371,3 млрд. долл. США, в том числе экспорт на сумму более 186 млрд. долл. США, что на 17,3% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Экспорт внутреннего экономического сектора вырос на 19,5%, что выше роста сектора прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на 16,6%, включая сырую нефть, что, по заявлению министерства, отражает усилия отечественных компаний по восстановлению производства и бизнеса, возобновлению цепочки поставок.

Примечательно, что за шестимесячный период 29 товаров сообщили об экспортном обороте, превышающем 1 млрд. долл. США, что на 4 вида товаров больше, чем за тот же период прошлого года, что составляет 91,2% от общей стоимости.

Министерство сообщило, что предприятия оптимизировали соглашения о свободной торговле (ССТ), особенно нового поколения, для увеличения экспорта.

Вьетнам испытал рост экспорта на рынках, с которыми у него есть соглашения о свободной торговле, в диапазоне от 12% до 34%, сказал Чан Тхань Хай, заместитель главы Агентства внешней торговли МПТ, добавив, что темпы роста на 30% наблюдались на таких рынках, как Канада. и Мексика.

Министерство заявило, что продолжит внимательно следить за ситуацией с COVID-19, изменениями в политике, принятыми странами и основными партнерами, и международной торговлей, чтобы давать консультации правительству в управленческой работе.

Оно также будет уделять больше внимания реализации соглашений о свободной торговле, чтобы помочь предприятиям оптимизировать возможности, создаваемые торговыми сделками, активизировать продвижение торговли и дальнейшую оптимизацию административных процедур.