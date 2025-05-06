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Положительное сальдо торгового баланса в секторе сельского, лесного и рыбного хозяйства за четыре месяца составило около 5,2 млрд. долл. США
Только в апреле доходы от экспорта выросли на 5,4% и составили 5,47 млрд. долл. США. По категориям: сельскохозяйственная продукция - 3,1 млрд. долл. США (рост на 11,6%), продукция лесного хозяйства - 1,36 млрд. долл. США (снижение на 6,6%), рыбное хозяйство - 774 млн. долл. США (снижение на 0,2%), животноводство - 50,2 млн. долл. США (рост на 20%).
За четыре месяца все основные группы экспорта выросли на 10,7% и составили 21,15 млрд. долл. США. Из них 11,6 млрд. долл. США приходится на сельскохозяйственную продукцию (рост на 11,7 %), 5,56 млрд. долл. США - на продукцию лесного хозяйства (рост на 11,2 %), 3,09 млрд. долл. США - на рыбные продукты (рост на 13,7 %) и 178 млн. долл. США - на продукцию животноводства (рост на 16,8 %).
Стоимость шести товаров превысила 1 млрд. долл. США: древесина и изделия из нее - 5,2 млрд. долл. США (рост на 5,8%), кофе - 3,78 млрд. долл. США (рост на 51,1%) и креветки - 1,24 млрд. долл. США (рост на 28,4%). Экспорт риса, напротив, снизился на 14,3 % до 1,75 млрд. долл. США, а поставки фруктов и овощей сократились на 14,2 % до 1,62 млрд. долл. США.
По регионам экспорт в Америку достиг 4,83 млрд. долл. США (рост на 12,6%), в Европу - 3,48 млрд. долл. США (рост на 37,7%), в Африку - 648 млн. долл. США (рост на 78,4%). Поставки в Азию упали на 1,3 % до 8,82 млрд. долл. США, а в Океанию - на 2,6 % до 263 млн. долл. США. США, Китай и Япония остаются тремя ведущими рынками сбыта сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции из Вьетнама.
В Министерстве сельского хозяйства и окружающей среды заявили, что совместно с Министерством промышленности и торговли и другими ведомствами работает над совершенствованием политики и внедрением мер по стимулированию торговли, включая разработку правил электронной коммерции и детализацию правил происхождения товаров в соответствии с Законом об управлении внешней торговлей.
Она также организует торговые миссии в Великобританию и Германию, руководит планированием производства, ускоряет поставки и решает проблемы, связанные с безопасностью пищевых продуктов, предупреждениями о поставках и техническими барьерами на рынках импорта.