НОВОСТИ
Положительное сальдо торгового баланса Вьетнама превысило 11,2 млрд. долл. США
Генеральный директор GSO Нгуен Тхи Хыонг сказала, что в этом году внутренняя экономика быстро восстановилась благодаря увеличению себестоимости производства и цен на исходные материалы для экспорта.
GSO сообщило, что выручка от экспорта оценивается в размере 29,66 млрд. долл. США в декабре, 89,5 млрд. долл. США в четвертом квартале и 371,85 млрд. долл. США в целом, что на 10,6% больше, чем в прошлом году, при этом 276,76 млрд. долл. США приходится на сектор с иностранными инвестициями, что составляет 74,4%.
В этом году 36 товарных групп получили экспортную выручку в размере более 1 млрд. долл. США каждая, при этом 8 из них заработали более 10 млрд. долл. США каждая.
Между тем, Вьетнам потратил около 29,16 млрд. долл. США на импорт в декабре, 85,07 млрд. долл. США в четвертом квартале и 360,65 млрд. долл. США в целом за год, рост на 10% в годовом исчислении.
В 2022 году выручка от импорта 46 товаров превысила 1 млрд. долл. США, в том числе 6 – более 10 млрд. долл. США.
В том же году страна также экспортировала услуг на сумму около 12,9 млрд. долл. США, что на 145,2% больше, чем в прошлом году.