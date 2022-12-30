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НОВОСТИ

Положительное сальдо торгового баланса Вьетнама превысило 11,2 млрд. долл. США

Общий объем за весь год составил 732,5 млрд. долл. США, рост в годовом исчислении достиг 9,5%, с положительным сальдо торгового баланса в размере 11,2 млрд. долл. США. По данным Главного статистического управления (GSO) импортно-экспортный оборот Вьетнама в декабре оценивается в 58,82 млрд. долл. США, что на 2,7% больше, чем в предыдущем месяце, в результате чего общий объем за весь год составил 732,5 млрд. долл. США, рост в годовом исчислении достиг 9,5%, с положительным сальдо торгового баланса в размере 11,2 млрд. долл. США.

Генеральный директор GSO Нгуен Тхи Хыонг сказала, что в этом году внутренняя экономика быстро восстановилась благодаря увеличению себестоимости производства и цен на исходные материалы для экспорта.

GSO сообщило, что выручка от экспорта оценивается в размере 29,66 млрд. долл. США в декабре, 89,5 млрд. долл. США в четвертом квартале и 371,85 млрд. долл. США в целом, что на 10,6% больше, чем в прошлом году, при этом 276,76 млрд. долл. США приходится на сектор с иностранными инвестициями, что составляет 74,4%.

В этом году 36 товарных групп получили экспортную выручку в размере более 1 млрд. долл. США каждая, при этом 8 из них заработали более 10 млрд. долл. США каждая.

Между тем, Вьетнам потратил около 29,16 млрд. долл. США на импорт в декабре, 85,07 млрд. долл. США в четвертом квартале и 360,65 млрд. долл. США в целом за год, рост на 10% в годовом исчислении.

В 2022 году выручка от импорта 46 товаров превысила 1 млрд. долл. США, в том числе 6 – более 10 млрд. долл. США.

В том же году страна также экспортировала услуг на сумму около 12,9 млрд. долл. США, что на 145,2% больше, чем в прошлом году.

ВИА/ИЖВ

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