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Положительное сальдо торгового баланса Вьетнама за 7 месяцев составило 764 млн. долл. США
Профицит торгового баланса Вьетнама за первые семь месяцев 2022 года составил 764 млн. долл. США, сообщило Главное статистическое управление (GSO) 29 июля.
По данным ведомства, экспортно-импортный оборот страны в январе-июле достиг 431,94 млрд. долл. США, увеличившись на 14,8% в годовом исчислении.
По данным GSO, страна заработала 216,35 млрд. долл. США от экспорта, потратив при этом 215,59 млрд. долл. США на покупку товаров из-за рубежа, что представляет собой увеличение в годовом исчислении на 16,1% и 13,6% соответственно.
В этот период было 30 экспортных товаров с оборотом более 1 млрд. долл. США, что составляет 91,9% от общей стоимости экспорта.
США оставались крупнейшим импортером вьетнамских товаров за последние 7 месяцев с оценочной стоимостью 67,1 млрд. долл. США.
Между тем, Вьетнам импортировал больше всего из Китая на сумму 72,6 млрд. долл. США.
Примечательно, что положительное сальдо торгового баланса Вьетнама с ЕС в январе-июле составило 18,7 млрд. долл. США, что на 41,5% выше, чем за тот же период прошлого года, но торговый дефицит более 42,2 млрд. долл. США с Китаем, 23,5 млрд. долл. США с Республикой Корея и 7,9 млрд. долл. США с АСЕАН.