Положительное сальдо торгового баланса Вьетнама за 11 месяцев составило 24,3 миллиарда долларов США.

По данным Главного статистического управления, в январе-ноябре положительное сальдо торгового баланса Вьетнама составило 24,31 миллиарда долларов США.



Только в ноябре импортно-экспортный оборот достиг 66,4 млрд долларов США, снизившись на 4,1% в месячном исчислении, но увеличившись на 9% в годовом исчислении.



Совокупный объем торговли за 11 месяцев текущего года вырос на 15,4% в годовом исчислении и составил 715,55 млрд долларов США.



В этом периоде доходы от экспорта выросли на 14,4% до 369,93 млрд долларов США, а импорт увеличился на 16,4% до 345,62 млрд долларов США. Вклад внутреннего сектора экономики составил 103,88 млрд. долларов США, что на 20% больше, чем в предыдущем году, и составил 28,1% от общего объема, в то время как сектор с иностранными инвестициями, включая сырую нефть, принес 266,05 млрд долларов США, увеличившись на 12,4% и составив 71,9%.



Стоимость 36 основных экспортных товаров превысила 1 миллиард долларов США, что в совокупности составило 94,1 % от общего объема. Среди них семь основных товаров превысили 10 миллиардов долларов США, что составило 66,5 % от общей стоимости.



Импорт составил 345,62 миллиарда долларов США, увеличившись на 16,4 % в годовом исчислении. Расходы отечественного сектора экономики выросли на 18,5% до 126,05 миллиарда долларов США, в то время как сектор с иностранными инвестициями зарегистрировал 219,57 миллиарда долларов США, что на 15,2% больше.



В общей сложности 44 импортных продукта превысили порог в 1 миллиард долларов США, что составляет 92,6% от общего объема, а пять товаров превысили 10 миллиардов долларов США, что составляет 51,4%.



США остались крупнейшим экспортным рынком Вьетнама с объемом 108,9 млрд долларов США, в то время как Китай лидировал в качестве основного поставщика с объемом 130,2 млрд долларов США.



Были подчеркнуты усилия по улучшению качества экспорта, сокращению издержек и использованию соглашений о свободной торговле (ССТ), а также необходимость цифровой трансформации и укрепления рыночных связей.