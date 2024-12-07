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Положительное сальдо торгового баланса Вьетнама за 11 месяцев составило 24,3 миллиарда долларов США

Положительное сальдо торгового баланса Вьетнама за 11 месяцев составило 24,3 миллиарда долларов США.

По данным Главного статистического управления, в январе-ноябре положительное сальдо торгового баланса Вьетнама составило 24,31 миллиарда долларов США.

Только в ноябре импортно-экспортный оборот достиг 66,4 млрд долларов США, снизившись на 4,1% в месячном исчислении, но увеличившись на 9% в годовом исчислении.

Совокупный объем торговли за 11 месяцев текущего года вырос на 15,4% в годовом исчислении и составил 715,55 млрд долларов США.

В этом периоде доходы от экспорта выросли на 14,4% до 369,93 млрд долларов США, а импорт увеличился на 16,4% до 345,62 млрд долларов США. Вклад внутреннего сектора экономики составил 103,88 млрд. долларов США, что на 20% больше, чем в предыдущем году, и составил 28,1% от общего объема, в то время как сектор с иностранными инвестициями, включая сырую нефть, принес 266,05 млрд долларов США, увеличившись на 12,4% и составив 71,9%.

Стоимость 36 основных экспортных товаров превысила 1 миллиард долларов США, что в совокупности составило 94,1 % от общего объема. Среди них семь основных товаров превысили 10 миллиардов долларов США, что составило 66,5 % от общей стоимости.

Импорт составил 345,62 миллиарда долларов США, увеличившись на 16,4 % в годовом исчислении. Расходы отечественного сектора экономики выросли на 18,5% до 126,05 миллиарда долларов США, в то время как сектор с иностранными инвестициями зарегистрировал 219,57 миллиарда долларов США, что на 15,2% больше.

В общей сложности 44 импортных продукта превысили порог в 1 миллиард долларов США, что составляет 92,6% от общего объема, а пять товаров превысили 10 миллиардов долларов США, что составляет 51,4%.

США остались крупнейшим экспортным рынком Вьетнама с объемом 108,9 млрд долларов США, в то время как Китай лидировал в качестве основного поставщика с объемом 130,2 млрд долларов США.

Были подчеркнуты усилия по улучшению качества экспорта, сокращению издержек и использованию соглашений о свободной торговле (ССТ), а также необходимость цифровой трансформации и укрепления рыночных связей.

ИЖВ/ВИА

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