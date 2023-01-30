НОВОСТИ
Положительное сальдо торгового баланса Вьетнама в январе составило 3,6 млрд. долл. США
GSO сообщило, что в этом месяце общий импортно-экспортный оборот достиг 46,56 млрд. долл. США, что на 17,3% меньше, чем в предыдущем месяце, и на 25% в годовом исчислении, при этом экспорт упал на 21,3% до 25,08 млрд. долл. США, а импорт упал на 28,9% до 21,48 млрд. долл. США.
В то время как во внутреннем секторе наблюдался дефицит торгового баланса в размере 1,04 млрд. долл. США, в секторе с иностранными инвестициями (включая сырую нефть) было зафиксировано положительное сальдо в размере 4,64 млрд. долл. США.
Эксперты связывают результат с длинными новогодними праздниками и праздниками Лунного Нового года (Тэт), которые выпали на январь, что привело к сокращению количества рабочих дней. В прошлом году праздник Тэт выпал на февраль.
GSO сообщило, что сектор производства и переработки получил самые высокие доходы от экспорта в размере 22,32 млрд. долл. США, что составляет 89% от общего объема страны.
Между тем, было три группы товаров с импортом более 1 млрд. долл. США.
В январе США оставались крупнейшим импортером вьетнамских товаров с доходом около 7,6 млрд. долл. США, а Китай был крупнейшим экспортером во Вьетнам с 8,1 млрд. долл. США.
GSO считает, что многие страны сталкиваются с угрозой инфляции и экономического спада, что приводит к сокращению мирового потребления, что влияет на импортно-экспортную деятельность Вьетнама.
Экспортная деятельность показала признаки замедления по сравнению с четвертым кварталом 2022 года с меньшим количеством заказов, говорится в отчете, добавив, что 2023 год, вероятно, будет тяжелым годом для импорта-экспорта Вьетнама.
По данным Министерства промышленности и торговли (МПТ), экспорт Вьетнама зависит от многих внешних факторов, но снижение налогов в соответствии с соглашениями о свободной торговле, к которым присоединился Вьетнам, и усиление социально-экономического восстановления и развития будут стимулировать экспорт в этом году.
В 2023 году МПТ ставит цель увеличить доходы от экспорта товаров на 6% при сохранении положительного сальдо торгового баланса.