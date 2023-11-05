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НОВОСТИ

Положительное сальдо торгового баланса агролесомелиоративного и рыбохозяйственного секторов составило 9,3 млрд. долларов США

По данным Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов (MARD), в январе-октябре во Вьетнаме был зафиксирован профицит в размере 9,3 млрд. долл. США в торговле сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукцией. По данным Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов (MARD), в январе-октябре во Вьетнаме был зафиксирован профицит в размере 9,3 млрд. долл. США в торговле сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукцией, что на 26,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период экспорт продукции составил 43,08 млрд. долл. США, снизившись на 4,2% в годовом исчислении из-за уменьшения стоимости экспорта ключевых продуктов, таких как морепродукты (7,45 млрд. долл. США, снижение на 20,5%) и лесное хозяйство (11,65 млрд. долл. США, снижение на 19,3%).

Экспорт сельскохозяйственной продукции составил почти половину от общего объема - 21,94 млрд. долл. США, увеличившись на 17%. Основными источниками дохода были фрукты и овощи (4,91 млрд. долл. США), рис (3,97 млрд. долл. США) и орехи кешью (2,92 млрд. долл. США).

За последние десять месяцев экспорт сельскохозяйственной, лесной и рыбной продукции на рынки Азии и Африки увеличился на 5,7% и 21,6%, в то время как экспорт в Америку, Европу и Океанию снизился на 20,6%, 11,8% и 17,2% соответственно.
Китай, США и Япония остались тремя крупнейшими покупателями вьетнамской продукции, при этом стоимость экспорта в Китай составила 22,8%, в США - 20,6% и Японию - 7,5%.

В MARD заявили, что это даст указание компетентным органам направлять населенные пункты для корректировки их производственных планов и увеличения экспорта, и в то же время ускорит переговоры по устранению технических барьеров для расширения рынков сбыта продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства.

Кроме того, он будет работать над поддержкой защиты бренда и географических указаний вьетнамской продукции в зарубежных странах./

ИЖВ/ВИА

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