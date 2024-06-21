Полный текст Совместного заявления Вьетнама и Российской Федерации

Президент Вьетнама То Лам и Президент Российской Федерации Владимир Путин стали свидетелями обмена документами о сотрудничестве, подписанными между двумя странами. Фото: ВИА

По этому случаю Вьетнам и Российская Федерация приняли Совместное заявление об углублении всестороннего стратегического партнерства между Вьетнамом и Российской Федерацией на основе достижений 30-летней реализации Договора об основах дружественных отношений между Социалистической Республикой Вьетнам и Российской Федерацией.



Вьетнамское информационное хотело бы со всем уважением представить полный текст Совместного заявления:

Совместное заявление Российской Федерации и Социалистической Республики Вьетнам о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в контексте 30-летия реализации Российско-Вьетнамского Договора об основах дружественных отношений

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По приглашению Генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга 19–20 июня 2024 года Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин посетил с государственным визитом Социалистическую Республику Вьетнам. Этот визит состоялся в год тридцатилетия подписания Договора об основах дружественных отношений между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам (16 июня 1994 года).



В Ханое прошли переговоры Президента Российской Федерации В.В.Путина с Генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, Президентом Социалистической Республики Вьетнам То Ламом, Премьер-министром Правительства Вьетнама Фам Минь Тинем, Председателем Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном. Президент Российской Федерации В.В.Путин возложил цветы к памятнику павшим героям и Мавзолею Хо Ши Мина. Президент России В.В.Путин и Президент Вьетнама То Лам встретились с выпускниками советских вузов и российских образовательных организаций.



Стороны в теплой и дружественной атмосфере провели углубленный обмен мнениями по всему спектру тем и направлений российско-вьетнамских отношений в политической, торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной сферах, в доверительном ключе обсудили представляющие взаимный интерес международные и региональные проблемы.



Президент Российской Федерации и Генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама подвели итоги развития российско-вьетнамского многопланового взаимодействия за период после подписания Договора об основах дружественных отношений между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам от 16 июня 1994 года и установления всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами в 2012 году.



Во Вьетнаме приветствуют итоги состоявшихся в марте 2024 года выборов Президента Российской Федерации, отмечают их открытый и объективный характер, считают, что переизбрание В.В.Путина убедительно свидетельствует о всенародной поддержке курса российского государства, в том числе его внешней политики, важным направлением которой является развитие сотрудничества с Социалистической Республикой Вьетнам.



Вьетнам решительно осуждает варварский террористический акт, совершенный 22 марта 2024 года в Московской области, заявляет о недопустимости нападения на мирное население и выражает полную поддержку в борьбе России с террористическими и экстремистскими силами, а также в реализации ею мер по обеспечению мира и стабильности в стране.



Россия высоко оценивает успехи, достигнутые СРВ под руководством Коммунистической партии Вьетнама во главе с Генеральным секретарем ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгом, которые способствовали дальнейшему повышению авторитета и роли КПВ и вьетнамского государства на международной арене и уверена, что Вьетнам реализует долгосрочные стратегические цели развития страны. Президент В.В.Путин поздравил Президента То Лама с избранием на пост Президента Социалистической Республики Вьетнам и пригласил высших руководителей Вьетнама на торжественные мероприятия по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (9 мая 2025 года).



По итогам состоявшегося визита Российская Федерация и Социалистическая Республика Вьетнам заявляют о нижеследующем.



1. Российская Федерация и Социалистическая Республика Вьетнам последовательно укрепляют всеобъемлющее стратегическое партнерство в духе дружбы и взаимопомощи, несмотря на серьезно осложнившуюся международную обстановку. В 2025 году исполняется 75 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами, которые вместе прошли долгий путь, наполненный испытаниями и трудностями, в том числе в годы борьбы вьетнамского народа за свободу и независимость.



Двусторонние связи не подвержены геополитической конъюнктуре и направлены на укрепление мира, стабильности и безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире. Благодаря целенаправленным усилиям Сторон российско-вьетнамские связи развиваются в соответствии с национальными интересами двух государств по различным темам и направлениям, являются бесценным достоянием народов двух государств, примером отношений традиционной дружбы и взаимовыгодного сотрудничества.



В ходе реализации в течение 30 лет Договора об основах дружественных отношений, в том числе на основе установленного в 2012 году всеобъемлющего стратегического партнерства, Стороны достигли следующих важных результатов.



Политический диалог между Россией и Вьетнамом характеризуется высокой степенью доверия и взаимопонимания. Регулярные контакты на различных уровнях создают прочную основу для укрепления и расширения двусторонних отношений. Стороны занимают близкие или совпадающие позиции по многим международным и региональным проблемам, нацелены на эффективную координацию действий в рамках многосторонних организаций.



Вьетнам и Россия прилагают усилия в целях дальнейшего продвижения торгово-экономических связей, в том числе на основе Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны, от 29 мая 2015 года.



Стороны выступают за последовательное развитие кооперации в нефтегазовой отрасли, энергетике, промышленности, в области цифровых технологий, транспорта и агропромышленного комплекса, констатируют значительный потенциал взаимодействия в научно-технической, технологической, образовательной и гуманитарной сферах. Большое внимание уделяют прямым межрегиональным связям, обменам по линии общественных и партийных организаций, выступают за повышение эффективности действующих и формирование при необходимости новых форматов и механизмов сотрудничества.



2. В целях развития достигнутых за три десятилетия успехов, сохранения прекрасных традиций дружбы, а также для использования имеющегося потенциала взаимодействия Стороны подтверждают обоюдный настрой на дальнейшее углубление всеобъемлющего стратегического партнерства исходя из следующих принципов и ориентиров.



Укрепление и повышение эффективности всеобъемлющего стратегического партнерства входит в число внешнеполитических приоритетов России и Вьетнама, отвечает их долгосрочным интересам, способствует внутреннему развитию, повышению роли двух государств в регионе и в мире.

Россия и Вьетнам выстраивают отношения на основе взаимного доверия, принципов суверенного равенства государств, территориальной целостности, равноправия и самоопределения народов, невмешательства во внутренние дела государств, неприменения силы или угрозы силой, урегулирования споров мирными средствами, а также других положений Устава ООН и международного права, стремятся к продолжению тесного взаимодействия во всех сферах как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.



Россия и Вьетнам не вступают в союзы и не заключают соглашения с третьими странами в целях осуществления действий, наносящих ущерб независимости, суверенитету и территориальной целостности, а также коренным интересам друг друга. Развитие российско-вьетнамских отношений не нацелено против какой-либо третьей стороны.



3. Россия и Вьетнам договорились о продолжении сотрудничества по следующим направлениям.



Стороны продолжат развивать интенсивный и содержательный политический диалог на высшем и высоком уровнях, будут добиваться эффективной реализации договоренностей, достигнутых между главами государств. Стороны нацелены на повышение работоспособности действующих и на создание новых совместных кооперационных механизмов для оперативного решения вопросов двустороннего сотрудничества.



Среди задач – наращивание контактов между руководителями законодательных органов власти, Межпарламентской комиссии по сотрудничеству Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и Национального собрания Социалистической Республики Вьетнам, профильных комитетов и депутатских групп дружбы парламентов двух стран, а также по партийной линии, координация действий в рамках международных и региональных парламентских форумов.



Стороны подчеркнули, что взаимодействие в сфере обороны и безопасности занимает особое место в системе российско-вьетнамских отношений. Оно не направлено против третьих стран, отличается высокой степенью взаимного доверия, осуществляется в строгом соответствии с принципами и нормами международного права, способствует обеспечению мира, стабильности и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом.

Договорились об углублении комплексного взаимодействия в сфере международной информационной безопасности в соответствии

с международным правом и двусторонними договорами и соглашениями для предотвращения использования информационно-коммуникационных технологий в целях подрыва (ущемления) суверенитета, нарушения территориальной целостности государств, осуществления в глобальном информационном пространстве иных действий, препятствующих поддержанию международного мира, безопасности и стабильности. Россия и Вьетнам продолжат совершенствовать двустороннюю договорно-правовую базу в области оказания взаимной правовой помощи по уголовным делам о преступлениях, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации.



Стороны продолжат укреплять практическое сотрудничество в области реагирования на чрезвычайные ситуации для предупреждения и смягчения их последствий, оказания помощи пострадавшим в условиях бедствий, будут проводить совместные учения и тренировки спасательных служб.

Пристальное внимание Россия и Вьетнам намерены уделять развитию экономического сотрудничества. Стороны будут создавать благоприятные условия для расширения торговых, инвестиционных и кредитно-финансовых связей в соответствии с международным правом и национальным законодательством двух стран для устойчивого наращивания сбалансированного товарооборота, стремиться к эффективному использованию положений Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Социалистической Республикой Вьетнам, с другой стороны.



Подтверждена важная координирующая роль Межправительственной Российско-Вьетнамской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, ее подкомиссий и рабочих органов в подготовке и реализации совместных проектов и программ. Стороны выступают за скорейшее согласование и начало реализации Комплексного плана развития российско-вьетнамского сотрудничества до 2030 года, предусматривающего принятие «дорожных карт» по кооперации в различных областях.



Акцентирована востребованность наращивания российских инвестиций во Вьетнам и вьетнамских в Россию, в том числе в области добычи и переработки полезных ископаемых, промышленности, сельского хозяйства, машиностроения, энергетики. В этой связи решено активизировать деятельность Российско-Вьетнамской рабочей группы высокого уровня по приоритетным инвестиционным проектам.



Россия и Вьетнам признают, что кооперация в рамках действующих и новых проектов нефтегазовой отрасли между компаниями двух стран в соответствии с национальным законодательством двух стран, включая поставки нефти и сжиженного природного газа во Вьетнам, его переработку, отвечает их стратегическим интересам. Перспективным направлением является совместная реализация проектов по созданию новых и модернизации построенных объектов электрогенерации.



Стороны поддерживают создание благоприятных условий для расширения деятельности российских нефтегазовых компаний на континентальном шельфе Вьетнама и вьетнамских нефтегазовых компаний на территории России в соответствии с национальным законодательством России и Вьетнама и международным правом, включая Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года.



Учитывая большой потенциал взаимодействия в сфере мирного использования атомной энергии, решено ускорить реализацию проекта строительства во Вьетнаме Центра ядерной науки и технологий.



Востребовано наращивание кооперации в таких областях, как горнодобывающая промышленность, транспорт, судо- и машиностроение, развитие вьетнамских железных дорог.



Лидеры двух стран констатировали важность расширения сотрудничества в сельском, рыбном и лесном хозяйстве, включая увеличение импорта и экспорта сельскохозяйственной продукции, привлечение деловых кругов к созданию агропроизводств на территории России и Вьетнама.



Стороны единодушно высказались за придание стратегического характера сотрудничеству в области образования и подготовки кадров, науки и технологий, а также инноваций и, исходя из этого, приветствовали подписание в рамках визита Соглашения о сотрудничестве в области высшего образования.



Поддерживать популяризацию изучения и преподавания русского языка во Вьетнаме и вьетнамского языка в России путем максимального использования возможностей учебных заведений двух стран, в том числе Ханойского филиала института русского языка им. А.С. Пушкина и Российского центра науки и культуры в Ханое.



Стороны поручат заинтересованным министерствам и ведомствам изучить российскую инициативу создания в Ханое общеобразовательной организации, осуществляющей обучение на русском языке.



Условились содействовать расширению деятельности Российско-Вьетнамского консорциума технических университетов для осуществления целевой подготовки кадров по программам высшего образования, проведению профориентационных мероприятий на территории Вьетнама для популяризации деятельности этого консорциума.



Продолжить содействовать работе Совместного Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического центра (Тропцентр) за счет эффективного использования его потенциала с целью превращения в образцовую модель и символ сотрудничества между двумя странами.



Обеспечить проведение в рамках этого центра широкого комплекса исследований регионального и международного значения силами российских и вьетнамских специалистов. Вьетнаму будет передано научно-исследовательское судно «Профессор Гагаринский». Продолжится проработка возможности передачи технологий в рамках деятельности Тропцентра.



Стороны приветствовали продвижение взаимодействия в гуманитарной сфере, включая расширение обменов по линии профильных министерств и ведомств, а также регионов регулярное проведение на взаимной основе дней национальной культуры, продолжение контактов между средствами массовой информации, архивными службами, обществами дружбы и другими общественными организациями.



Оба государства условились содействовать расширению кооперационного сотрудничества в целях продвижения в глобальном медиапространстве позитивной повестки российско-вьетнамского всеобъемлющего стратегического партнерства, дальнейшего формирования благоприятных условий для взаимодействия в области средств массойвой информации, укрепления координации в деле противодействия дезинформации и недружественным информационным кампаниям третьих стран.



Россия и Вьетнам будут последовательно продвигать многоплановое сотрудничество в области здравоохранения, включая передачу технологий и подготовку высококвалифицированных медицинских кадров.



Стороны подтвердили намерение развивать контакты в области физической культуры и спорта. Вьетнам высоко оценивает проведение Россией первого Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» в Казани и поддерживает проведение Российской Стороной Спортивных игр стран БРИКС в духе противодействия дискриминации спортсменов и в соответствии с принципами олимпизма.



Россия и Вьетнам с удовлетворением констатировали устойчивый рост числа прибывающих во Вьетнам российских туристов и высказались за дальнейшее расширение сотрудничества в сфере туризма, в том числе за счет увеличения числа прямых регулярных и чартерных авиарейсов между двумя странами и упрощения условий для взаимных поездок граждан.



Стороны продолжат обсуждение миграционных вопросов, обеспечение благоприятных условий для проживания, работы и учебы граждан России во Вьетнаме и граждан Вьетнама в России.



Оба государства акцентировали важность проведения на достойном уровне совместных тематических мероприятий в 2025 году, посвященных памятным датам в истории двух стран и российско-вьетнамских отношений, включая 75-летие установления дипотношений между Россией и Вьетнамом (30 января 1950 года), 50-летие освобождения юга Вьетнама и воссоединения страны (30 апреля 1975 года), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне (9 мая 1945 года), 80-летие провозглашения независимости Вьетнама (2 сентября 1945 года).



4. Россия и Вьетнам подтверждают нацеленность на содействие объективному процессу формирования более справедливого и устойчивого многополярного (полицентричного) миропорядка, основанного на нормах и принципах Устава ООН и международного права, включая уважение суверенитета и территориальной целостности, самоопределение народов, невмешательство во внутренние дела государств, неприменение силы или угрозы силой, урегулирование споров мирными средствами.



Стороны констатируют динамичные изменения глобального политико-экономического ландшафта, укрепление позиций и реальных возможностей государств Глобального Юга, приветствуют повышение их роли в управлении международными процессами.



Россия и Вьетнам исходят из того, что все государства наделены правом в соответствии с национальными условиями и на основе воли народа выбирать собственную модель развития, политическую, экономическую и социальную систему. Стороны выступают против вмешательства во внутренние дела суверенных государств, введения не имеющих международно-правовых оснований и не одобренных Советом Безопасности ООН односторонних санкций, экстерриториального применения национального права, создания идеологических разделительных линий.



Оба государства продолжат твердо отстаивать незыблемость закрепленных в Уставе ООН итогов Второй мировой войны, а также противостоять попыткам отрицания, искажения и фальсификации истории Второй мировой войны. Отмечают важность правильного исторического воспитания, сохранения памяти о борьбе с фашизмом, решительно осуждают действия по героизации нацизма и милитаризма, а также попытки их возрождения.



Россия и Вьетнам выражают обоюдный настрой на поступательное укрепление взаимодействия в рамках ООН, включая Генеральную Ассамблею ООН, выступают против политизации работы специализированных учреждений ООН и других международных структур. Отстаивают центральную координирующую роль ООН в вопросах обеспечения мира, безопасности и устойчивого развития, выступают за повышение эффективности деятельности ООН, а также за ее демократизацию и реформирование. Основываясь на близости или совпадении позиций по многим глобальным и региональным вопросам, Стороны продолжат тесное сотрудничество в рамках ООН и других многосторонних объединений, будут оказывать друг другу поддержку на выборах в международные структуры и их исполнительные органы.



Россия и Вьетнам привержены развитию открытой, инклюзивной, прозрачной и недискриминационной многосторонней торговой системы, основанной на правилах Всемирной торговой организации. Обеспокоены политизацией международных экономических отношений и фрагментацией мировой торговли, ростом протекционизма и недобросовестной конкуренции.



Стороны подтверждают готовность способствовать объединению усилий мирового сообщества для противостояния традиционным и новым вызовам безопасности, включая терроризм, транснациональную преступность, вооруженные конфликты, незаконное производство и оборот наркотических средств, территориальные споры, провоцирование извне государственных переворотов, изменение климата, стихийные бедствия, эпидемии. Будут прилагать усилия в целях обеспечения информационной, продовольственной безопасности, а также эффективной реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.



Россия и Вьетнам продолжат развивать сотрудничество в борьбе с международным терроризмом и его финансированием с учетом центральной координирующей роли ООН и на основе строгого соблюдения норм и принципов международного права, а также содействовать упрочению определяющей роли государств и их компетентных органов в этой сфере.



Стороны выражают поддержку международным усилиям по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению, включая продвижение обзорного процесса Договора о нераспространении ядерного оружия от 1 июля 1968 года, а также в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Выступают за проведение консультаций между пятью ядерными державами со странами-членами Договора о безъядерной зоне в Юго-Восточной Азии с целью урегулирования имеющихся противоречий и подписания соответствующего протокола.



Стороны подтверждают необходимость неукоснительного соблюдения и последовательного укрепления Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении от 16 декабря 1971 года, в том числе путем ее институционализации и недопущения дублирования функций между профильными международными структурами.



В целях противодействия угрозе химического и биологического терроризма Россия и Вьетнам подчеркивают необходимость начать многосторонние переговоры по разработке международной конвенции по борьбе с актами химического и биологического терроризма на Конференции по разоружению.

Россия и Вьетнам привержены цели построения мира, свободного от химического оружия, и глубоко обеспокоены политизацией деятельности Организации по запрещению химического оружия. Отмечают важность соблюдения в полном объеме Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении от 13 января 1993 года в качестве важного инструмента в сфере разоружения и нераспространения.

Оба государства выражают обеспокоенность угрозой гонки вооружений в космическом пространстве, подчеркивают необходимость использования космического пространства исключительно в мирных целях, выступают за скорейшее проведение переговоров по Договору о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, против применения силы или угрозы силой в космосе, а также продвижение инициатив и обязательств по неразмещению первыми оружия в космосе.



Стороны подтверждают общность подходов к обеспечению безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), готовы совместно противодействовать различным угрозам в сети Интернет, включая угрозы, связанные с искусственным интеллектом как разновидностью ИКТ, поддерживают формирование многостороннего, демократического и прозрачного режима регулирования пространства глобальной сети при обеспечении информационной безопасности и устойчивости национальных Интернет-сегментов.



Россия и Вьетнам признают ведущую роль ООН в обсуждении вопросов международной информационной безопасности. Убеждены в необходимости формирования международно-правового режима регулирования информационного пространства. Стороны поддерживают ООН в скорейшей разработке всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию ИКТ в преступных целях и дальнейшее укрепление сотрудничества в этой сфере.



Стороны принимают меры, направленные на борьбу с изменением климата, подтверждают свою приверженность целям, принципам и структурной основе Рамочной конвенции ООН об изменении климата от 9 мая 1992 года и Парижского соглашения от 12 декабря 2015 года. Подчеркивают важность передачи технологии и финансовой поддержки для реализации этих усилий.



Россия и Вьетнам убеждены, что согласно базовому принципу международного права о суверенном равенстве государств международные обязательства, касающиеся иммунитетов государств и их собственности, должны неукоснительно соблюдаться.



Стороны продолжат равноправное и взаимоуважительное сотрудничество по вопросам поощрения и защиты прав человека на основе Устава ООН, норм международного права и в соответствии с национальным законодательством России и Вьетнама, будут тесно координировать свои шаги в целях противодействия политизации правозащитной повестки, использованию темы прав человека для вмешательства в свои внутренние дела.

Россия и Вьетнам считают необходимым и далее укреплять потенциал ЮНЕСКО в качестве универсального межправительственного гуманитарного форума, способствовать сохранению на этой площадке профессионального диалога, нацеленного на результативный поиск согласия государств-членов и продвижение объединительной повестки дня.



Россия высоко ценит взвешенную и объективную позицию Вьетнама по украинскому кризису, в соответствии с которой споры и разногласия необходимо урегулировать мирными средствами согласно международному праву и принципам Устава ООН с учетом законных интересов вовлеченных сторон во имя мира, стабильности и развития в регионе и в мире. Приветствует готовность Вьетнама подключиться к международным усилиям с участием заинтересованных сторон с целью поиска путей мирного и надежного разрешения конфликта.



Российская Сторона приветствует участие Вьетнама во встрече глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС и государств Глобального Юга и Востока 10 - 11 июня 2024 года в Нижнем Новгороде. Стороны продолжат укреплять связи между странами БРИКС и развивающимися странами, включая Вьетнам.

Стороны считают необходимым наращивать общерегиональные усилия по созданию в Азиатско-Тихоокеанском регионе на коллективных и внеблоковых началах всеобъемлющей, открытой и прозрачной архитектуры равной и неделимой безопасности и сотрудничества на основе международного права, включая принципы неприменения силы или угрозы силой, мирного урегулирования споров, невмешательства во внутренние дела суверенных государств. Выступают против наносящей ущерб углублению и расширению общерегионального диалога фрагментации устоявшейся асеаноцентричной системы в этом регионе.



Россия и Вьетнам подтверждают всеобъемлющий и единый характер Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, которая является правовой основой любой деятельности на море и в океане и играет основополагающую роль для развития сотрудничества в национальном, региональном и международном форматах, отмечают необходимость поддержания целостности Конвенции.



Россия и Вьетнам будут обеспечивать морскую безопасность, свободу судоходства и воздушной навигации, беспрепятственную торговлю, выступать за сдержанность в отношениях, неприменение силы или угрозы силой, разрешение споров вовлеченными в них сторонами мирными средствами в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, в том числе закрепленными в Уставе ООН, Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, а также в соответствии со стандартами и с рекомендуемой практикой Международной организации гражданской авиации, инструментами и конвенциями Международной морской организации.

Россия и Вьетнам выступают за последовательное выполнение Декларации о поведении сторон в Южно-Китайском море 2002 года, приветствуют усилия по скорейшему принятию эффективного и субстантивного кодекса поведения сторон в Южно-Китайском море.

Россия и Вьетнам поддерживают укрепление центральной роли Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в системе межгосударственных отношений в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе путем продвижения ценностей и принципов Договора о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии, координируют работу по линии асеаноцентричных механизмов, включая Восточноазиатский саммит, Региональный форум АСЕАН по безопасности, Совещание министров обороны государств – членов АСЕАН с диалоговыми партнерами.

Стороны будут укреплять взаимодействие в рамках механизма консультаций высоких представителей России и АСЕАН, курирующих вопросы безопасности, наращивать сотрудничество между Россией и АСЕАН в области обеспечения международной информационной безопасности, в том числе в рамках диалога Россия-АСЕАН по вопросам, связанным с обеспечением безопасности ИКТ.

Россия и Вьетнам продолжат укрепление и углубление носящего всеобъемлющий характер стратегического партнерства России и АСЕАН, продвижение эффективного сотрудничества на основе Комплексного плана действий по реализации стратегического партнерства между Российской Федераций и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии 2021 - 2025. Подтверждают обоюдный настрой на выработку аналогичного документа на очередной пятилетний период.



Стороны выступают за углубление региональной экономической интеграции и реализацию инициатив, касающихся межрегиональной взаимосвязанности, включая проект Большого Евразийского партнерства, а также будут изучать потенциал укрепления экономических связей между АСЕАН и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Российская Федерация и Социалистическая Республика Вьетнам будут способствовать наращиванию сотрудничества между АСЕАН, ЕАЭС и Шанхайской организацией сотрудничества.



Оба государства продолжат взаимодействие в рамках форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество», региональных межпарламентских структур (Межпарламентская ассамблея АСЕАН, Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум, Азиатская парламентская ассамблея) в целях повышения роли этих механизмов сотрудничества в обеспечении мира, стабильности, развития и процветания в Азии. Продолжат укреплять сотрудничество со странами субрегиона Меконг в различных областях.



Россия поддерживает и готова тесно сотрудничать с Вьетнамом в целях успешной организации Года АТЭС во Вьетнаме в 2027 году.



Стороны солидарны в стремлении к упрочению мира и стабильности на Ближнем Востоке, выступают против вмешательства во внутренние дела стран региона, выражают приверженность всеобъемлющему, справедливому и долгосрочному урегулированию палестинского вопроса на известной международно-правовой основе, ключевым элементом которой является двугосударственная формула, предусматривающая создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем.

Российская Федерация и Социалистическая Республика Вьетнам убеждены, что эффективная реализация всех указанных направлений взаимодействия и координация действий на международных и региональных форумах и в организациях будут способствовать углублению и практическому наполнению двусторонних отношений, развитию традиционной дружбы и всеобъемлющего стратегического партнерства, послужат долгосрочным интересам народов обеих стран и обеспечению мира, безопасности и устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в мире в целом.



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Президент Российской Федерации В.В.Путин выразил благодарность Генеральному секретарю ЦК КПВ Нгуен Фу Чонгу и высшему руководству Вьетнама за теплый и радушный прием. Это свидетельствует о высоком уровне взаимного доверия, традиционной дружбе и особых симпатиях между руководством и народами двух стран. Президент В.В.Путин пригласил Генерального секретаря и высших руководителей Вьетнама посетить Россию в удобное время. Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг и высшие руководители Вьетнама приняли приглашение.



