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НОВОСТИ

Политика по поощрению развития электрического транспорта во Вьетнаме

В настоящее время, VinFast выпускает 6 видов электрических автомобилей и более 10 видов электрических мотоциклов, отвечающих требованиям клиентов.
  VinFast открыл около 3000 зарядных станций в 63 населенных пунктах по всей стране. Фото: ВИА  
На международной конференции на тему «Развитие дорожных транспортных средств с использованием электричества в направлении к переходу на зеленую энергетику», организованной Министерством транспорта совместно с Программой развития ООН (ПРООН) и посольством Японии во Вьетнаме, Директор Центра разработки зарядных станций для электромобилей VinFast Ву Тханг поделился с корреспондентом ВИА о трудностях и вызовах в строительстве системы зарядных стаций.

В настоящее время, VinFast выпускает 6 видов электрических автомобилей и более 10 видов электрических мотоциклов, отвечающих требованиям клиентов.

Все виды электрического транспорта высоко оцениваются с точки зрения дизайна, использования «умных» и современных технологий, безопасности, привлекательной цены, помогая внедрять исключительную политику аренды аккумуляторов, привлекая десятки тысяч клиентов к заказу. Сейчас VinFast фокусируется на содействии производству в соответствии с требованиями рынка.

Вместе с тем, он подчеркнул, что VinFast планирует построить систему широко распространенных зарядных станций для удобства клиентов, внося вклад в ускорении процесса «зеленого» транспорта. VinFast рассчитывает построить около 3.000 зарядных станций со 150.000 зарядных портов в 63 провинциях и городах в стране, в таких местах, как многоквартирные дома, автостоянки, автовокзалы, остановки на трассах, магистрали, торговые центры… Кроме того, сотрудники VinFast готовы помочь в случае разрядки аккумулятора.

Согласно его словам, развитие электрического транспорта зависит от 3 главных элементов: правовые рамки, национальная политика поддержки и инфраструктура по поощрению населения для перехода на электрический транспорт.

Политика по поощрению развития электрического транспорта во Вьетнаме, и также наборы стандартов, общих правил и наличие инфраструктуры для зарядных станций еще ограничены. В настоящее время VinFast должен применять свои стандарты на основе международных стандартов. Таким образом, отсутствие правовых коридоров, стандартов и правил со стороны регулирующих органов создает вызовы для предприятия в процессе строительства зарядных станций.

Директор сообщил, что использующие зарядные станции VinFast отвечают международным стандартам МЭК, а зарядные устройства - CS2, что обеспечивает высокую безопасность зарядных станций.

ВИА

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