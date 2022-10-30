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Политика по поощрению развития электрического транспорта во Вьетнаме
В настоящее время, VinFast выпускает 6 видов электрических автомобилей и более 10 видов электрических мотоциклов, отвечающих требованиям клиентов.
Все виды электрического транспорта высоко оцениваются с точки зрения дизайна, использования «умных» и современных технологий, безопасности, привлекательной цены, помогая внедрять исключительную политику аренды аккумуляторов, привлекая десятки тысяч клиентов к заказу. Сейчас VinFast фокусируется на содействии производству в соответствии с требованиями рынка.
Вместе с тем, он подчеркнул, что VinFast планирует построить систему широко распространенных зарядных станций для удобства клиентов, внося вклад в ускорении процесса «зеленого» транспорта. VinFast рассчитывает построить около 3.000 зарядных станций со 150.000 зарядных портов в 63 провинциях и городах в стране, в таких местах, как многоквартирные дома, автостоянки, автовокзалы, остановки на трассах, магистрали, торговые центры… Кроме того, сотрудники VinFast готовы помочь в случае разрядки аккумулятора.
Согласно его словам, развитие электрического транспорта зависит от 3 главных элементов: правовые рамки, национальная политика поддержки и инфраструктура по поощрению населения для перехода на электрический транспорт.
Политика по поощрению развития электрического транспорта во Вьетнаме, и также наборы стандартов, общих правил и наличие инфраструктуры для зарядных станций еще ограничены. В настоящее время VinFast должен применять свои стандарты на основе международных стандартов. Таким образом, отсутствие правовых коридоров, стандартов и правил со стороны регулирующих органов создает вызовы для предприятия в процессе строительства зарядных станций.
Директор сообщил, что использующие зарядные станции VinFast отвечают международным стандартам МЭК, а зарядные устройства - CS2, что обеспечивает высокую безопасность зарядных станций.