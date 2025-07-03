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Политика государственно-частного партнерства в развитии науки и технологий

Правительство Вьетнама издало Постановление №180/2025/NĐ-CP о механизмах и политиках государственно-частного партнерства в области развития науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации. Данное постановление регулирует механизмы и политику государственно-частного партнерства для инвестирования, научных исследований, развития технологий, инноваций и цифровой трансформации; государственно-частное партнерство в соответствии с Законом об инвестициях по модели партнерства государственно-частного сектора; государственно-частное партнерство на основе использования государственных активов для совместного предприятия и кооперации; а также ответственность сторон в деятельности государственно-частного партнерства.

Согласно постановлению, области науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации, применяющие государственно-частное партнерство, включают: Высокие технологии, стратегические технологии в соответствии с законодательством о высоких технологиях, науке, технологиях и инновациях; инфраструктура для науки, технологий и инноваций, направленная на исследование, разработку и внедрение высоких и стратегических технологий; Цифровая инфраструктура для удовлетворения потребностей развития цифровой экономики, цифрового общества и цифрового правительства согласно решениям Премьер-министра о стратегии цифровой инфраструктуры на соответствующие периоды; Общие цифровые платформы в соответствии со статьей 10 Резолюции №193/2025/QH15 от 19 февраля 2025 года Национального собрания о пилотных особых механизмах и политиках, направленных на прорыв в развитии науки, технологий, инноваций и цифровой трансформации страны; Деятельность по подготовке кадров в области цифровых технологий и цифровой промышленности; инфраструктура, обслуживающая подготовку таких кадров; Другие виды технологий, продуктов, услуг и деятельности, соответствующие целям научных исследований, технологического развития и инноваций, способствующие цифровой трансформации.

Организации и физические лица, участвующие в государственно-частном партнерстве для инвестирования, научных исследований, развития технологий, инноваций и цифровой трансформации, имеют право на применение форм государственной поддержки и льгот.

В частности, они могут пользоваться налоговыми льготами в соответствии с законодательством о налогах, включая политику, согласно которой компании могут учитывать расходы на научно-исследовательскую и опытно-конструкторскую деятельность в размере 200% фактических затрат при определении налогооблагаемой прибыли согласно Правительственным нормам.

Они также имеют право на освобождение или снижение платы за земельное использование, аренду земли и инвестиционные льготы в соответствии с законодательством о земельных ресурсах, инвестициях и другими связанными нормативными актами.

Организации и лица имеют право на владение результатами научных исследований, технологического развития и инноваций в соответствии с законодательством о науке, технологиях и инновациях.

Им предоставляется механизм принятия рисков в научной, технологической и инновационной деятельности согласно законодательству о науке, технологиях и инновациях. Критерии определения приемлемых рисков, процесс оценки соблюдения требований, механизм защиты исполнителей и управления научно-техническими и инновационными задачами осуществляются согласно установленным законодательным нормам.

Государство осуществляет заказ и назначение подрядчиков для продукции и товаров, являющихся результатами государственно-частного партнерства, реализующего особо важные научные, технологические и инновационные задачи в соответствии с законодательством в этой сфере.

ИЖВ/ВИА

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