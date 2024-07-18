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Политбюро сообщило о состоянии здоровья Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга

В последнее время, по просьбе Профессионального совета по охране здоровья центральных кадров Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг не только руководит работой, но и проходит лечение и медицинское обслуживание.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг. Фото: ВИA  
Политбюро, Секретариат, ключевые руководители и Постоянный член Секретариата дали прямое указание специализированным учреждениям сосредоточить усилия на мобилизации команды профессоров, врачей и медицинского персонала, ведущих специалистов сектора и создать наиболее благоприятные условия для лечения Генерального секретаря партии.

На сегодняшний день, в связи с необходимостью продолжать расставлять приоритеты времени, чтобы Генеральный секретарь партии сосредоточился на активном лечении и обеспечил общее руководство Центрального комитета партии, Политбюро, Секретариата, на основе рабочего регламента Центрального комитета, Политбюро и Секретариата 13-го созыва, прежде чем Политбюро поручит То Ламу, члену Политбюро, Президенту государства руководить работой ЦК партии, Политбюро и Секретариата в соответствии с обязанностями и полномочиями, возложенными на него положением Политбюро.

Политбюро призвало всю партию, весь народ и всю армию безоговорочно верить в руководство Партии, в управление Государства, укреплять сплоченность и единство, прилагать совместные усилия, единодушие, продолжать продвигать важные и всеобъемлющие результаты и достижения, которых добилась страна, стремясь преодолеть все трудности и вызовы, успешно выполнить задачи, поставленные 13-м всевьетнамским съездом партии; поддерживать политическую стабильность, твердо защищать независимость, суверенитет, территориальную целостность и национальную безопасность, общественный порядок, заботиться о духовной и материальной жизни людей.

ВИА/ИЖВ

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