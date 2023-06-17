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НОВОСТИ

Политбюро, Секретариат подвели итоги 20-летней реализации Постановления об укреплении национального единства

Политбюро единогласно оценило, что за последние годы, особенно за эти 20 лет, сила великого блока национального единства постоянно укрепляется и развивается, способствуя социально-экономическому развитию, обеспечению национальной обороны
  Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг выступил с заключительной речью на заседании. Фото: Чи Зунг/ВИА  
16 июня в здании ЦК Партии под председательством Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга состоялось заседание Политбюро и Секретариата, на котором были даны заключения по проекту, подведшему итоги 20-летней реализации Постановления № 23-NQ/TW от 12 марта 2003 года ЦК Партии 9-го созыва о развитии великой силе национального единства во имя цели «богатого народа, сильной страны, справедливого, демократического и цивилизованного общества».

Политбюро единогласно оценило, что за последние годы, особенно за эти 20 лет, сила великого блока национального единства постоянно укрепляется и развивается, способствуя социально-экономическому развитию, обеспечению национальной обороны, безопасности и внешней политики, заботе о материальной и духовной жизни народа, постепенно сокращая разрыв между регионами.

Политбюро подтвердило, что великое национальное единство является драгоценной традицией, стратегической линией Партии, решающим фактором всех побед в деле национального строительства и обороны. Прочным фундаментом великого национального единства являются союз рабочего класса, крестьян и интеллигенции, тесная связь Партии и народа, вера народа в Партию и государство, солидарность между социальными слоями, этническими группами, религиями, вьетнамцами в стране и за границей. Политбюро установило, что необходимо продолжать продвигать традиции великого национального единства, делать нашу страну все более богатой, процветающей, цивилизованной и счастливой, ставить законные интересы и удовлетворение людей в центр всех начинаний и политик, обеспечить справедливость и равенство граждан в доступе к ресурсам, возможностям развития, вкладе и пользовании плодами развития.

Великое национальное единство основывается на продвижении социалистической демократии, уважении прав человека и прав граждан, осуществлении права народа быть хозяином свой страны. Великое национальное единство — дело всей нации, забота о построении, защите и сохранении великого блока национального единства является обязанностью политической системы и каждого гражданина. Солидарность в рядах Партии является ядром построения солидарности политической системы и великого блока национального единства. Отечественный фронт Вьетнама и общественно-политические организации выступают в качестве ядра для объединения и продвижения всех ресурсов, потенциалов и творчества людей в национальном строительстве и обороне.

Политбюро поручило Руководящему комитету проекта принять комментарии Политбюро и соответствующих агентств для окончательной доработки проекта и отчитываться перед Политбюро, ЦК Партии на 8-м Пленуме (октябрь 2023 г.).

ИЖВ/ВИА

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