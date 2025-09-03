Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Политбюро провело рабочую встречу с Постоянными бюро партийных комитетов провинций Анзянг и Ламдонг по подготовке к партийным съездам

3 сентября в Штабе ЦК КПВ рабочая группа № 2 Политбюро ЦК КПВ во главе с членом Политбюро, Премьер-министром Фам Минь Тьинем провела рабочую встречу с Постоянными бюро провинциальных партийных комитетов Анзянг и Ламдонг для обсуждения проектов документов и кадровых предложений, которые будут представлены на съездах партийных организаций двух провинций на срок 2025 – 2030 годов.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь работал с Постоянным бюро парткома провинции Анзянг. Фото: ВИА  
На встрече первые секретари провинциальных партийных комитетов Анзянга и Ламдонга представили проекты основных документов местного уровня, включая: Политический отчет, Отчет об итогах руководства и работы провинциальных партийных комитетов за срок 2020 – 2025 годов, проект Резолюции съезда, проект кадрового плана на срок 2025 – 2030 годов, а также отчет об учёте и доработке предложений и замечаний центральных министерств, ведомств и органов к проектам документов и кадровым предложениям для подготовки к съездам.

Члены Политбюро и Секретариата ЦК выступили с замечаниями, подчеркнув наиболее значимые достижения за минувший срок; предложили дополнить и глубже оценить результаты реализации прорывных направлений и приоритетных задач; работу по упорядочению и сокращению организационного аппарата, по реорганизации административно-территориальных единиц и функционированию системы двухуровневого административного управления; руководящую деятельность по повышению дисциплины и ответственности среди кадров и партийцев; укрепление единства и сплоченности внутри Партии, политической системы, создание общественного консенсуса и укрепление доверия народа. Члены Политбюро и Секретариата также предложили конкретизировать меры по устранению недостатков и узких мест развития двух провинций, а также обозначили ориентиры по задачам, решениям, опыту и новым подходам в руководящей и организационной работе на срок 2025 – 2030 годов с перспективой до 2045 года.

Подводя итоги встречи, Премьер-министр Фам Минь Тьинь в целом одобрил проекты документов; отметил, что провинции действовали в соответствии с духом Директивы № 45-CT/TW от 14 апреля 2025 года Политбюро, а также с недавними заключениями и инструкциями ЦК. Премьер-министр высоко оценил значимые и всесторонние достижения двух провинций, одновременно прямо указал на существующие ограничения, их причины и уроки. По его словам, направления, цели, задачи и решения на период 2025 – 2030 годов демонстрируют политическую решимость, стратегическое видение, четкое определение приоритетов и прорывов, а также отражают основные линии и ориентиры, изложенные в проектах документов 14-го съезда КПВ и в соответствующих постановлениях и заключениях ЦК и Политбюро.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь предложил двум провинциям полностью учесть замечания членов Политбюро, Секретариата, а также мнения министерств и ведомств для окончательной доработки документов и кадровых предложений, которые будут представлены на съездах.

Он особо подчеркнул необходимость сосредоточить внимание на укреплении политической системы, обеспечении национальной обороны и безопасности, эффективной работе с этническими и религиозными вопросами, повышении уровня жизни населения; проявить решимость и предпринять сильные меры для мобилизации всех ресурсов, стимулирования предпринимательства, поддержки инноваций и цифровой трансформации, пробуждения духа устремленности к развитию. Две провинции должны оперативно завершить разработку Программ действий по реализации резолюций съездов, определив ясные цели, задачи, ресурсы, персональную ответственность и сроки выполнения, чтобы обеспечить их немедленное осуществление после съезда; активно провести информационную работу до, во время и после съездов.

Политбюро поручило Постоянным бюро провинциальных партийных комитетов Анзянга и Ламдонга учесть выводы рабочей группы Политбюро и замечания центральных органов для доработки документов и кадровых предложений; а Канцелярии ЦК КПВ – обобщить результаты и доложить Политбюро для рассмотрения и определения сроков проведения съездов провинциальных партийных организаций на период 2025 – 2030 годов.

ВИА/ИЖВ

