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Политбюро приняло решение о развитии Хошимина
В резолюции уточнялась точка зрения, что строительство и развитие цивилизованного и современного Хошимина является важной политической задачей всей партии, всего народа, всей армии и всей политической системы, особенно местной партийной организации, администрации и народа.
Приоритет должен быть отдан совершенствованию правил и политики и созданию благоприятных условий для совершения прорывов в мобилизации объединенных сил и извлечении выгоды из потенциала, преимуществ и стратегического положения города, чтобы ускорить его быстрое и устойчивое развитие.
Хошимин должен решительно отстаивать свою роль крупного экономического, культурного, образовательного и научно-технологического центра, свое важное политическое положение во Вьетнаме, а также свое влияние на развитие юго-восточного региона и южного ключевого экономического региона. Также предполагается, что вскоре он станет центром экономики, финансов, услуг, культуры, образования и обучения, науки и технологий, инноваций в Юго-Восточной Азии и Азии, имея при этом конкурентоспособность, сравнимую с глобальными городами.
Эта точка зрения также включает в себя тесное сочетание социально-экономического развития с культурным развитием, охраной окружающей среды, обороной и безопасностью, а также внешними связями; построение единой, чистой, всесторонне сильной партийной организации и политической системы; и привнесение в игру дипломатии, общественного консенсуса, самостоятельности и революционных традиций.
Резолюция нацелена на то, чтобы к 2030 году Хошимин стал цивилизованным, современным, гуманным, динамичным и творческим городом с высококачественными человеческими ресурсами; современным центром промышленности и услуг; локомотивом цифровой экономики и цифрового общества; и центром экономики, финансов, торговли, культуры, образования, науки и техники страны. Он намерен интенсивно и широко интегрироваться в мир и удерживать выдающийся статус в Юго-Восточной Азии.
Ожидается, что к 2030 году ежегодный рост города составит 8–8,5%, валовой региональный внутренний продукт (ВВП) на душу населения составит около 14.500 долл. США, а вклад в валовой внутренний продукт (ВВП) Вьетнама - 40%.
К 2045 году Хошимин станет сопоставимым с крупными городами мира; экономическим, финансовым и сервисным центром Азии; привлекательным направлением в мире; ядром региона и юго-восточного региона; двигателем роста Вьетнама; и магнитом для международных финансовых учреждений и предприятий. Кроме того, согласно постановлению, будет развиваться местная экономика и культура, а уровень жизни жителей будет высоким.