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Политбюро одобрило курс на создание города Бакнинь центрального подчинения
Вид с высоты птичьего полёта на одну из развязок с шестью направлениями движения в квартале Киньбак провинции Бакнинь. Фото: ВИАВ документе отмечается, что, рассмотрев Представление № 15-TTr/TU от 19 мая 2026 года, внесённое Партийным комитетом провинции Бакнинь с просьбой одобрить создание города Бакнинь центрального подчинения на основе административных границ провинции, Политбюро пришло к следующим выводам:
Политбюро согласилось с курсом на создание города Бакнинь на основе административных границ нынешней провинции Бакнинь.
Предусматривается сосредоточить усилия на развитии Бакниня как образцового зелёного, умного, современного, цивилизованного и процветающего города, сохраняющего самобытную культурную идентичность региона Киньбак. Экономическое развитие должно осуществляться в тесной увязке с охраной окружающей среды, при этом наука, технологии и инновации должны стать основными драйверами роста.
Планируется развитие современной высокотехнологичной промышленности с глубоким включением в глобальные цепочки поставок; формирование центра электронной промышленности с акцентом на полупроводниковую отрасль, производство интегральных схем и технологии искусственного интеллекта, который станет одним из ведущих в стране и регионе. Предусматривается комплексное развитие транспортной инфраструктуры — автомобильной, водной, железнодорожной и авиационной, а также инфраструктуры умного города, обеспечивающей связь с крупнейшими городскими центрами и логистическими системами мультимодальных перевозок. Особое внимание будет уделено гармоничному и сбалансированному развитию всех районов города.
Также поставлена задача создания компактной, профессиональной, современной, добросовестной и дисциплинированной системы городского управления, работающей эффективно и ориентированной на развитие. Необходимо обеспечить надёжную оборону, безопасность, общественный порядок и социальную стабильность. Наряду с этим предполагается всестороннее развитие культурной и социальной сфер, повышение качества жизни населения, чтобы жители могли непосредственно пользоваться результатами социально-экономического развития.
Политбюро поручило Парткому провинции Бакнинь во взаимодействии с Парторганизацией Национального собрания, Парторганизацией Правительства и соответствующими ведомствами учесть замечания Политбюро и обоснованные предложения профильных органов для доработки и совершенствования проекта, который будет представлен на рассмотрение ЦК КПВ.
Одновременно провинции поручено в кратчайшие сроки завершить подготовку недостающих материалов, оформить документы для признания Бакниня городом I категории и представить их на рассмотрение ЦК для принятия решения (при полном комплекте документов вопрос может быть вынесен на рассмотрение 3-го Пленума ЦК).