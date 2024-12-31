Политбюро объявляет о масштабной реструктуризации 13 партийных организаций

На мероприятии присутствовал генеральный секретарь ЦК КПВ То Лам, который представил решения о полномочиях, функциях, задачах, организационной структуре и рабочих отношениях 13 ведомств. Это Организационный отдел ЦК КПВ, Инспекционная комиссия ЦК КПВ, Отдел ЦК КПВ по внутренним делам, Национальная политическая академия имени Хошимина, газета «Нянзан» («Народ»), журнал «Коммунист», Национальное политическое издательство «Шыхать» (Правда), Центральный комитет Отечественного фронта Вьетнама, Всеобщая конфедерация труда Вьетнама, Центральный комитет Коммунистического союза молодежи имени Хошимина, Центральный комитет Союза женщин Вьетнама, Центральный комитет Союза фермеров Вьетнама и Ассоциация ветеранов войны Вьетнама.

Решения были утверждены на заседании Политбюро и Секретариата 27 декабря и официально опубликованы на следующий день.

На мероприятии глава партии То Лам подчеркнул, что, хотя реструктуризация организаций демонстрирует замечательные усилия и решимость, это только начало более широкого процесса реформ, на горизонте которого стоят более сложные задачи, связанные с операционными механизмами и расстановкой персонала.

Он потребовал от ведомств обеспечить непрерывность работы в переходный период, быстро установить новые рабочие протоколы и поддерживать единство между сотрудниками различных объединенных подразделений.

Глава партии также призвал уделять пристальное внимание благосостоянию персонала, особенно во время предстоящего 2025 года по лунному календарю, попросив компетентные стороны пересмотреть и реорганизовать свои кадровые структуры, чтобы создать более эффективный и действенный аппарат.

Он настоятельно призвал Министерство внутренних дел и соответствующие органы незамедлительно разработать политику в отношении персонала, пострадавшего от реорганизации, сосредоточив внимание на удержании талантливых сотрудников в государственном секторе при сохранении упорядоченной структуры рабочей силы.

Этот процесс должен обеспечивать бесперебойную работу и предотвращать расточительство и потерю активов в организациях, добавил он.