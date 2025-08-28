Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Политбюро обсудило подготовку к партийным съездам в Каобанге и Хюэ

28 августа в Ханое член Политбюро, президент государства Лыонг Кыонг провел рабочее заседание с участием постоянных бюро провинциальных партийных комитетов Каобанга и муниципальных партийных комитетов Хюэ, на котором были рассмотрены проекты документов и кадровые предложения в преддверии партийных съездов на 2025-2030 годы.
  Президент государства Лыонг Кыонг выступает на рабочем заседании. Фото: ВИA  
Представители провинций Каобанг и Тхыа Тхиен-Хюэ представили проекты политических докладов, отчёты руководства, кадровые предложения и резолюции съездов. В них были отмечены достижения за период 2020–2025 годов, одновременно подчёркивалась необходимость выработки более чётких стратегий для устранения недостатков. Делегации также внесли новые идеи по руководству и развитию с долгосрочным видением до 2045 года.

Президент Лыонг Кыонг поручил обеим провинциям доработать проекты документов и кадровые планы, учесть отзывы министерств, ведомств и членов Политбюро, чтобы обеспечить их соответствие национальным целям развития и использовать уникальные преимущества каждого региона.

Обращаясь к Каобангу, глава государства подчеркнул важность опоры на революционное наследие и этнокультурную самобытность для развития туризма, трансграничной торговли, экономики, основанной на лесном хозяйстве, и повышения уровня жизни населения в отдалённых районах. Особое внимание было уделено инфраструктуре: строительству скоростных автомагистралей Донгданг – Чалинь и Баккан – Каобанг, а также улучшению транспортной доступности пограничных пунктов и туристических объектов, включая Пакбо и водопады Банжок.

Что касается Тхыа Тхиен-Хюэ, Президент призвал провинцию максимально использовать статус культурного, туристического и гастрономического центра страны, сохраняя при этом материальное и нематериальное наследие. Он также отметил необходимость развития морской экономики, выявления приоритетных отраслей и предоставления высококачественных услуг для укрепления бюджета.

Руководству обеих провинций поручено оптимизировать административные аппараты и усилить эффективность местного управления. Создание государственной службы, ориентированной на интересы граждан, было выделено как ключевой фактор укрепления доверия общества к партии и политической системе.

Политбюро пришло к выводу, что проекты документов и кадровые предложения в целом готовы к проведению съездов. Каобанг и Тхыа Тхиен-Хюэ должны разработать подробные планы действий по реализации решений съездов с чётко определёнными целями, задачами, ролями, ответственностью, сроками и измеримыми результатами.

ИЖВ/ВИА

