НОВОСТИ
Политбюро обсудило подготовку к партийным съездам в Каобанге и Хюэ
Президент Лыонг Кыонг поручил обеим провинциям доработать проекты документов и кадровые планы, учесть отзывы министерств, ведомств и членов Политбюро, чтобы обеспечить их соответствие национальным целям развития и использовать уникальные преимущества каждого региона.
Обращаясь к Каобангу, глава государства подчеркнул важность опоры на революционное наследие и этнокультурную самобытность для развития туризма, трансграничной торговли, экономики, основанной на лесном хозяйстве, и повышения уровня жизни населения в отдалённых районах. Особое внимание было уделено инфраструктуре: строительству скоростных автомагистралей Донгданг – Чалинь и Баккан – Каобанг, а также улучшению транспортной доступности пограничных пунктов и туристических объектов, включая Пакбо и водопады Банжок.
Что касается Тхыа Тхиен-Хюэ, Президент призвал провинцию максимально использовать статус культурного, туристического и гастрономического центра страны, сохраняя при этом материальное и нематериальное наследие. Он также отметил необходимость развития морской экономики, выявления приоритетных отраслей и предоставления высококачественных услуг для укрепления бюджета.
Руководству обеих провинций поручено оптимизировать административные аппараты и усилить эффективность местного управления. Создание государственной службы, ориентированной на интересы граждан, было выделено как ключевой фактор укрепления доверия общества к партии и политической системе.
Политбюро пришло к выводу, что проекты документов и кадровые предложения в целом готовы к проведению съездов. Каобанг и Тхыа Тхиен-Хюэ должны разработать подробные планы действий по реализации решений съездов с чётко определёнными целями, задачами, ролями, ответственностью, сроками и измеримыми результатами.