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Политбюро обнародовало новые положения о контроле над властью и борьбе с коррупцией и негативными явлениями в кадровой работе
Положение включает 5 глав и 16 статей, в которых четко указаны действия, считающиеся коррупционными и негативными в кадровой работе, ответственность за контроль над властью и работа по предупреждению и борьбе с коррупцией и негативными явлениями в кадровой работе; обращение с нарушениями…
Субъектами применения являются компетентные, ответственные и значимые организации и лица в кадровой работе.
Соответственно, следующие действия считаются злоупотреблением и злоупотреблением служебным положением и властью: использование личного авторитета и влияния и лиц, имеющих родственные отношения, чтобы влиять и оказывать давление на других, чтобы они принимали решения, направляли, советовали, предлагали, комментировали, оценивали, голосовали, получали вотумы доверия, голосовали за кандидатуру, по своему усмотрению.
Позволить людям, состоящим в родственных связях или знакомых, воспользоваться своим положением, компетенцией и репутацией, чтобы влиять, манипулировать и вмешиваться на всех этапах кадровой работы.
Интеграция личных намерений при выполнении этапов кадровой работы в корыстных целях или выгодах для кандидата в процессе выполнения кадровой работы.
Дать руководство и консультирование на всех этапах кадровой работы по регламенту для кандидата, не соответствующего условиям и стандартам, принципам, положениям, процессам и решениям.
Откладывать, не выполнять, когда невыгодно или выбирать благоприятное время для кандидата на свое усмотрение для осуществления штатного кадрового процесса…
В Положении 114-QD/TW четко указана, что «куплей должности» являются прямое или косвенное посредничество, дача и получение взяток с целью помочь другим получить должности, дарение подарков, денег, недвижимости или других материальных и нематериальных благ…
В положении четко прописана ответственность за контроль над властью, а также за предотвращение и борьбу с коррупцией и негативными явлениями в кадровой работе. В нем четко определены обязанности партийных комитетов, партийных организаций и руководящих коллективов; обязанности членов партийного комитета, партийной организации и руководящего коллектива; обязанности начальников партийных комитетов, партийных организаций и руководящих коллективов; обязанности начальников консультационных агентств, сотрудников0консультантов (в кадровой работе) и т.д.
В Положении 114-QD/TW четко указаны меры, принимаемые компетентными органами в случае нарушений со стороны членов Партии, государственных служащих. Определенные коррупционные и негативные действия в кадровой работе будут переданы в компетентные органы для рассмотрения и обращения в установленном порядке.