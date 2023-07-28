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Политбюро наложило дисциплинарное взыскание в отношении Постоянного комитета провинциального комитета Партии Тханьхоа на период 2010–2015, 2015–2020 годов

28 июля 2023 г. в здании ЦК КПВ под председательством генерального секретаря Нгуен Фу Чонга состоялось заседание Политбюро и Секретариата по рассмотрению и наложению дисциплинарного взыскания в виде выговора в отношении Постоянного комитета провинциального комитета Партии Тханьхоа на период 2010 г. -2015 г., 2015–2020 гг. и некоторых бывших руководителей провинций Тханьхоа и Лайчау.
  Генеральный секретарь ЦК КПВ Нгуен Фу Чонг провел заседание Политбюро и Секретариата 21 июля. Фото: ВИА  
После рассмотрения предложения Ревизионного отдела ЦК КПВ, Политбюро и Секретариат установили, что:

Постоянный комитет провинциального комитета Партии Тханьхоа на 2010–2015, 2015–2020 годы нарушил принцип демократического централизма, устав Партии, законы государства, правила трудового распорядка и допустил отсутствие ответственности в утверждении политики инвестиции, планирования и корректировки планирования по ряду объектов землепользования Акционерного общества «Группа FLC», в утверждении политики инвестиции и реализации государственных инвестиционных проектов в рамках проекта «Умный город», в управлении, землепользовании и реализации проекта Hac Thanh Tower.

Эти нарушения повлекли за собой серьезные, труднопреодолимые последствия, ущерб и риск нанесения большого ущерба государственному бюджету, в результате чего многие нарушающие кадры и коммунисты дисциплинированны и уголовно наказуемы, что вызвало негативное общественное мнение в обществе, ущемлило авторитет партийных организаций и органов местного самоуправления.

Бывший член ЦК Партии, бывший заместитель председателя Постоянного комитета Отдела ЦК КПВ пропаганды и политического просвещения, бывший секретарь провинциального комитета Партии, бывший председатель провинциального Народного совета Май Ван Нинь проявил безответственность и отсутствие руководства, контроля и надзора, нарушил табу для членов Партии, и обязанности подавать пример, повлекши за собой серьезные последствия, большой ущерб для государственного бюджета, негативное общественное мнение в обществе, ущемлил авторитет партийных организаций и местных властей.

Другие высшие руководители провинции деградировали в политической идеологии, морали, образе жизни, нарушили принцип демократического централизма, рабочие регламенты, устав Партии, законы государства, табу для членов Партии, и обязанность подавать пример, вызывая очень серьезные последствия, большой ущерб для государственного бюджета, негативное общественное мнение в обществе, ущемлил авторитет партийных организаций и местных властей.

По содержанию, характеру, степени нарушения, последствиям и причинам нарушений, в соответствии с положением Партии о привлечении к дисциплинарной ответственности нарушающих партийных организаций и членов Партии, Политбюро приняло решение о наложении дисциплинарного взыскания в виде выговора Постоянного комитета провинциального партийного комитета Тханьхоа на период 2010–2015 и 2015–2020 годов, предупреждения в отношении Май Ван Ниня, предложило ЦК КПВ рассмотреть и принять дисциплинарное взыскание в отношении бывшего члена ЦК Партии, бывшего секретаря провкома Партии, бывшего председателя провинциального народного комитета Чинь Ван Чиена.

Секретариат ЦК КПВ принял решение об увольнении со всех должностей в Партии и исключении из Партии нарушающих руководителей провинции Тханьхоа.

ВИА/ИЖВ

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