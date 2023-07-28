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Политбюро наложило дисциплинарное взыскание в отношении Постоянного комитета провинциального комитета Партии Тханьхоа на период 2010–2015, 2015–2020 годов
Постоянный комитет провинциального комитета Партии Тханьхоа на 2010–2015, 2015–2020 годы нарушил принцип демократического централизма, устав Партии, законы государства, правила трудового распорядка и допустил отсутствие ответственности в утверждении политики инвестиции, планирования и корректировки планирования по ряду объектов землепользования Акционерного общества «Группа FLC», в утверждении политики инвестиции и реализации государственных инвестиционных проектов в рамках проекта «Умный город», в управлении, землепользовании и реализации проекта Hac Thanh Tower.
Эти нарушения повлекли за собой серьезные, труднопреодолимые последствия, ущерб и риск нанесения большого ущерба государственному бюджету, в результате чего многие нарушающие кадры и коммунисты дисциплинированны и уголовно наказуемы, что вызвало негативное общественное мнение в обществе, ущемлило авторитет партийных организаций и органов местного самоуправления.
Бывший член ЦК Партии, бывший заместитель председателя Постоянного комитета Отдела ЦК КПВ пропаганды и политического просвещения, бывший секретарь провинциального комитета Партии, бывший председатель провинциального Народного совета Май Ван Нинь проявил безответственность и отсутствие руководства, контроля и надзора, нарушил табу для членов Партии, и обязанности подавать пример, повлекши за собой серьезные последствия, большой ущерб для государственного бюджета, негативное общественное мнение в обществе, ущемлил авторитет партийных организаций и местных властей.
Другие высшие руководители провинции деградировали в политической идеологии, морали, образе жизни, нарушили принцип демократического централизма, рабочие регламенты, устав Партии, законы государства, табу для членов Партии, и обязанность подавать пример, вызывая очень серьезные последствия, большой ущерб для государственного бюджета, негативное общественное мнение в обществе, ущемлил авторитет партийных организаций и местных властей.
По содержанию, характеру, степени нарушения, последствиям и причинам нарушений, в соответствии с положением Партии о привлечении к дисциплинарной ответственности нарушающих партийных организаций и членов Партии, Политбюро приняло решение о наложении дисциплинарного взыскания в виде выговора Постоянного комитета провинциального партийного комитета Тханьхоа на период 2010–2015 и 2015–2020 годов, предупреждения в отношении Май Ван Ниня, предложило ЦК КПВ рассмотреть и принять дисциплинарное взыскание в отношении бывшего члена ЦК Партии, бывшего секретаря провкома Партии, бывшего председателя провинциального народного комитета Чинь Ван Чиена.
Секретариат ЦК КПВ принял решение об увольнении со всех должностей в Партии и исключении из Партии нарушающих руководителей провинции Тханьхоа.