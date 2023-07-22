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Политбюро и Секретариат ЦК КПВ дали мнения о социально-экономической ситуации
Заслушав отчет партийной коллегии правительства, замечания и предложения органов, Политбюро и Секретариат обсудили, согласовались и дали оценку социально-экономической ситуации страны в первом полугодии этого года, а именно: макроэкономическая стабильность сохраняется, инфляция находится под контролем, крупные балансы обеспечены, государственный долг и дефицит государственного бюджета хорошо контролируются. Были радикально реализованы решения, способствующие росту. В целом экономический рост за 6 месяцев составил 3,72%.
Продолжается работа по совершенствованию механизмов, политики и законов, реформированию административных процедур и улучшению инвестиционной среды для бизнеса. Ускоряются общегосударственные важные и стратегические работы и проекты.
Антикоррупционная работа и работа по борьбе с негативными явлениями, практика бережливости и борьбы с расточительством по-прежнему поощряется. Независимость, суверенитет и территориальная целостность сохраняются. Обеспечивается национальная оборона, социальная и политическая стабильность, общественный порядок и безопасность.
Однако, поскольку мировая экономика продолжает сталкиваться со многими трудностями и рисками, мировая торговля восстанавливается медленно, геополитическая ситуация все более усложняется, из-за ряда ограничений, трудностей и препятствий в стране экономический рост не достиг поставленной цели. В котором промышленность и строительный сектор выросли на низком уровне. Производственная и деловая активность во многих областях снизилась. Ряд механизмов, политик и правовых норм по-прежнему непоследовательны. Полностью не преодолена нехватка электроэнергии, медикаментов, расходных материалов и медицинского оборудования.
Политбюро в основном согласовало основные задачи и решения на последние 6 месяцев года, подчеркнув при этом еще некоторые содержания: Продолжать эффективно выполнять постановления и заключения ЦК КПВ, Политбюро, Национального собрания и Правительства, Срочно и решительно пересматривать и совершенствовать механизмы, политики и законы. Содействовать децентрализации, связанной с надлежащим распределением ресурсов, усиливать инспекции, надзор и контроль.
Политбюро подчеркнуло необходимость продолжения последовательной реализации задачи поддержания макроэкономической стабильности, сдерживания инфляции в соответствии с поставленными задачами, стимулирования роста и обеспечения основных балансов экономики.