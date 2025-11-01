Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Политбюро и Секретариат издали заключение об организации партийных съездов и предстоящих задачах

31 октября член Политбюро, постоянный член Секретариата Центрального комитета Коммунистической партии Вьетнама Чан Кам Ту подписал Заключение № 201-КL/TW Политбюро и Секретариата о проведении съездов партийных организаций, подчинённых ЦК КПВ, на период 2025–2030 годов, а также о некоторых ключевых задачах на предстоящий период.
  Член Политбюро и постоянный член Секретариата Центрального комитета партии Чан Кам Ту. Фото: ВИA  
Согласно документу, на заседании 31 октября, выслушав доклад Организационного отдела ЦК КПВ о проведении съездов партийных организаций, подчинённых ЦК КПВ, на срок полномочий 2025–2030 годов (Доклад № 520-ВС/ВТСТW от 27 октября 2025 года), Политбюро и Секретариат пришли к выводу, что, во-первых, в целом согласны с содержанием данного отчёта.

Они высоко оценили работу партийных комитетов и организаций, подчинённых Центральному комитету партии, а также его комиссий — прежде всего Организационного отдела, Контрольно-ревизионной комиссии и Канцелярии ЦК КПВ за усилия по консультированию и успешному проведению съездов в соответствии с Директивой Политбюро № 45-CT/TW от 14 апреля 2025 года.

Во-вторых, Политбюро и Секретариат потребовали от партийных комитетов и организаций, подчинённых Центральному комитету партии, незамедлительно приступить к выполнению задач, поставленных после съездов, и тщательно подготовиться к XIV всевьетнамскому съезду партии, сосредоточив внимание на ряде ключевых направлений.

В частности, партийные комитеты и организации должны в кратчайшие сроки завершить разработку и утвердить рабочие регламенты, программы деятельности на весь срок полномочий, а также планы действий по реализации резолюций съездов; назначить кадры для работы в партийных комитетах, их постоянных бюро, на должности заместителей секретарей, секретарей и ключевых руководителей Народных советов, Народных комитетов и профильных департаментов в соответствии с утверждёнными кадровыми планами.

Выполнение этих задач должно обеспечивать демократичность, объективность и строгое соблюдение установленных процедур, а также способствовать достижению единства, укреплению солидарности, развитию новаторства и движений социалистического соревнования, создавая новый импульс и укрепляя уверенность в действиях.

Резолюции съездов должны быть доведены до сведения рядовых членов партии и оперативно выполнены, при этом основное внимание должно быть сосредоточено на достижении и превышении целей, поставленных на 2025 год.

Партийным комитетам и организациям поручено всесторонне совершенствовать нормативные положения, касающиеся функций, обязанностей, полномочий и структуры аппарата органов, подразделений и организаций политической системы, с целью содействия быстрому и устойчивому развитию страны.

Необходимо активизировать процесс децентрализации полномочий и реформу административных процедур, обеспечивая их эффективность и согласованность с новой двухуровневой моделью местного управления.

Новые нормы, регулирующие кадровую работу, особенно оценку кадров, должны обеспечивать демократичность, прозрачность, беспристрастность и объективность, а также осуществляться на постоянной и многоплановой основе с акцентом на результаты выполнения поставленных задач.

Им надлежит продолжить реализацию политики, согласно которой председатели Народных комитетов, руководители Контрольно-ревизионных комиссий партийных комитетов и главные инспекторы административных единиц провинциального уровня не должны быть местными жителями. Завершить выполнение данного требования необходимо до 15 декабря 2025 года.

Партийные комитеты и организации обязаны усилить информационно-пропагандистскую работу и руководство общественным мнением; обеспечивать защиту внутренней политической безопасности и государственных тайн; отстаивать идеологические основы партии и решительно противодействовать всем замыслам, планам и действиям, направленным на подрыв партии и государства; твёрдо опровергать ложную, искажённую и вредоносную информацию, особенно в киберпространстве, связанную с подготовкой к партийным съездам, а также строго привлекать к ответственности за любые нарушения.

Им было поручено сосредоточить внимание на подготовке к 14-му съезду партии, в том числе доработать проекты документов, которые будут представлены на 15-м заседании Центрального комитета партии, с учетом отзывов съездов партии всех уровней, депутатов Национального собрания, интеллектуалов, ученых и представителей всех слоев общества.

Наконец, партийные комитеты и организации должны эффективно организовать анализ результатов деятельности за 2025 год и начать выполнение задач на 2026 год, а также надлежащим образом подготовиться к выборам депутатов 16-го Национального собрания и народных советов всех уровней на срок 2026–2031 годов.

ВИА/ИЖВ

