Политбюро дало рекомендации по подготовке к партийным съездам в Кантхо, Лайчау и Хатине
Рабочую группу № 3 возглавил член Политбюро, Председатель Национального собрания Чан Тхань Ман. В заседании также приняли участие члены Политбюро: Ле Минь Хынг — секретарь ЦК КПВ, заведующий Отделом организационной работы ЦК; Буй Тхи Минь Хоай — секретарь Ханойского городского парткома; Чинь Ван Кует — секретарь ЦК КПВ, начальник Главного политического управления Народной армии Вьетнама.
Рабочую группу № 4 возглавил член Политбюро, Постоянный секретарь Секретариата ЦК КПВ Чан Кам Ту. В заседании также приняли участие: член Политбюро, постоянный заместитель премьер-министра Нгуен Хоа Бинь; секретарь ЦК КПВ, исполняющий обязанности министра иностранных дел Ле Хоай Чунг.
В ходе заседаний рабочие группы заслушали и обсудили проекты основных документов, которые будут представлены на съездах парткомов провинций и города на период 2025 – 2030 годов, в том числе: политический отчёт, отчёт об итогах руководящей деятельности провинциальных парткомов за 2020 – 2025 годы, кадровый план на новый срок, а также проект резолюции съезда.
Выступления членов Политбюро, Секретариата и делегатов в целом поддержали проекты документов Лайчауского, Хатиньского провинциальных парткомов и Кантхоского городского парткома. В целом проекты документов дают достаточно полную оценку достигнутых результатов за последние пять лет, прямо указывают на существующие ограничения, причины и уроки; определяют направления, цели, задачи и решения на период 2025 – 2030 годов, отражая политическую решимость, стратегическое видение, в основном учитывая и конкретизируя ключевые установки, изложенные в проектах документов 14-го съезда КПВ, а также в последних резолюциях ЦК и Политбюро. Рабочие группы рекомендовали трём парткомам более чётко обозначить выдающиеся результаты, существующие недостатки, а также дополнительно подчеркнуть потенциал и сильные стороны каждой местности. Высказанные мнения дополнили стратегическое видение и обозначили требования, стоящие перед каждой территорией в новом периоде.
Подводя итоги работы с постоянным комитетом Лайчауского парткома, товарищ Чан Тхань Ман рекомендовал партийной организации продолжать развивать силу великого национального единства, дух самодостаточности и саморазвития; активно внедрять инновации и цифровую трансформацию; мобилизовать все ресурсы для того, чтобы Лайчау стал «быстро развивающейся, экологически устойчивой провинцией». В отношении Кантхо товарищ Чан Тхань Ман подчеркнул видение и пожелание, чтобы город в период 2025 – 2030 годов как можно скорее стал «движущим центром дельты Меконга и одним из полюсов развития страны».
Подводя итоги работы с постоянным комитетом Хатиньского парткома, товарищ Чан Кам Ту предложил партийной организации продолжать развивать славные революционные традиции, уникальные культурные ценности и стремление к развитию народа Хатиня; укреплять единство, сплочённость, решимость, использовать благоприятные возможности, активно внедрять инновации и цифровую трансформацию, создавая новые импульсы для быстрого и устойчивого развития провинции.
Рабочие группы рекомендовали Лайчаускому, Хатиньскому парткомам и Кантхоскому парткому внимательно изучить и учесть мнения членов Политбюро, Секретариата, а также замечания центральных органов и министерств для доработки документов, которые будут представлены на съездах. Следует уделить внимание исследованию, обсуждению и внесению предложений по проектам документов ЦК КПВ 13-го созыва, которые будут представлены 14-му съезду партии; активно проводить разъяснительную работу до, во время и после съездов, а также тщательно подготовиться к их успешному проведению.