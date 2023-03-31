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Политбюро выразило мнения по подведению итогов 10-летней реализации Резолюции № 15-NQ/TW о социальной политике

Cостоялось заседание Политбюро и Секретариата, на котором были выражены мнения по подведению итогов 10-летней реализации Резолюции № 15-NQ/TW о социальной политике от 10 июня 2012 года ЦК КПВ 11-го созыва, некоторых вопросах социальной политики на период 2012-2020 гг.
  Обзор заседания. Фото: ВИА  
30 марта в здании ЦК КПВ под председательством Генерального секретаря ЦК КПВ Нгуен Фу Чонга состоялось заседание Политбюро и Секретариата, на котором были выражены мнения по подведению итогов 10-летней реализации Резолюции № 15-NQ/TW о социальной политике от 10 июня 2012 года ЦК КПВ 11-го созыва, некоторых вопросах социальной политики на период 2012-2020 гг.

Политбюро обсудило и заключило, что за более чем 35-летие обновления, особенно за 10 лет реализации Резолюции 5-го пленума ЦК КПВ 11-го созыва, обновление и развитие социальной политики является последовательным и сквозным руководящим принципом Партии и Государства с духом экономического роста, идя параллельно с прогрессом и социальной справедливостью.

Эффективная реализация социальных политик, гарантирование социального обеспечения для населения способствовали укреплению доверия народа к партии, государству и строю. Страна добилась больших успехов в деле осуществления прогресса и социальной справедливости, улучшения материальной и духовной жизни населения, подтвердив превосходство социалистического строя во Вьетнаме под руководством Партии...

Однако, все еще существуют некоторые недостатки и ограничения, социальной политике по-прежнему не хватает инклюзивности, связей между политиками в организации и реализации; имеется низкий уровень охвата. Разрыв в уровне жизни между районами, округами и целевыми группами по-прежнему велик. Результаты сокращения бедности не являются устойчивыми, а стандарты бедности и субсидии по-прежнему низки.

Политбюро подтвердило, что продолжение обновления и повышения эффективности социальной политики является стратегической и постоянной задачей Партии и Государства, всей политической системы и всего общества, способствующей обеспечению социалистической ориентации и выполняющей функцию экономического роста, идущую параллельно с прогрессом и социальной справедливостью. Социальное обеспечение гарантирует благосостояние населения, создает условия для того, чтобы люди участвовали в этой политике, активнее пользовались плодами развития

ИЖВ/ВИА

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