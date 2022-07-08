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Политбюро вынесло дисциплинарное предупреждение бывшему руководителю Хошимина
Нгуен Тхань Фонг, член ЦК партии и заместитель председателя Отдела ЦК КПВ по экономическим вопросам, также бывший заместитель секретаря городского комитета партии и бывшим председателем городского Народного комитета на 2016-2021 годы.
По мнению Политбюро, партийная коллегия нарушила принцип демократического централизма и правила работы, проявила безответственность при слабом руководстве, что привело к нарушениям в Народном комитете партийных уставов и государственных законов по управлению финансами и государственными активами.
Нгуен Тхань Фонг в должности заместителя секретаря парткома, секретаря партийной коллегии и председателя Народного комитета на период 2016-2021 гг., нарушал Положение о том, что не должны делать члены партии, Положение об обязанностях коммунистов подавать пример другим.
Он несет основную ответственность за правонарушения, совершенные партийной коллегией и Народным комитетом в период с 2016 по 2021 год, а также за свои собственные правонарушения.
Серьезные последствия нарушений и большой ущерб государственному имуществу вызвали обеспокоенность у членов партии, должностных лиц и населения и повлияли на репутацию Партии, властей и самого Фонга, а также на социально-экономическое развитие города Хошимин, говорится в сообщении Политбюро.
Политбюро также просило ведомства применять административные дисциплинарные меры к коллективам и лицам, которые были наказаны Партией в установленном порядке.