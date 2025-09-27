Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Полевой госпиталь 2-го уровня №6 завершил выполнение международной миссии в Южном Судане

За время работы подразделение приняло более 2600 пациентов - это самый высокий показатель по сравнению с предыдущими ротациями; было проведено 33 хирургических операции, среди которых десятки сложных случаев, при этом уровень направления пациентов в вышестоящие учреждения составил менее 0,1%, что значительно ниже среднего показателя Миссии в 2%.
  Руководство Департамента по поддержанию мира Вьетнама и Военно-медицинской академии 103 поздравляет рабочую группу полевого госпиталя №6 2-ого уровня с успешным завершением международной миссии. Фото: ВИА  
Вечером 26 сентября в аэропорту Нойбай Департамент по поддержанию мира Вьетнама Министерства национальной обороны организовал церемонию встречи полевого госпиталя №6 2-го уровня, вернувшегося после годичного выполнения миссии в составе Миссии ООН в Южном Судане (МООНЮС).

Транспортный самолёт С17 Королевских военно-воздушных сил Австралии благополучно доставил 49 офицеров и сотрудников. Двое представителей госпиталя остаются для продолжения выполнения задач в составе Полевого госпиталя №7 2-ого уровня, а оставшиеся 12 членов вернутся во Вьетнам после завершения процедуры передачи дел.

ИЖВ/ВИА

