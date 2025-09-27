НОВОСТИ
Полевой госпиталь 2-го уровня №6 завершил выполнение международной миссии в Южном Судане
Транспортный самолёт С17 Королевских военно-воздушных сил Австралии благополучно доставил 49 офицеров и сотрудников. Двое представителей госпиталя остаются для продолжения выполнения задач в составе Полевого госпиталя №7 2-ого уровня, а оставшиеся 12 членов вернутся во Вьетнам после завершения процедуры передачи дел.
Полевой госпиталь №6 2-ого уровня был развернут в сентябре прошлого года и включал 63 офицера и сотрудника. За время работы подразделение приняло более 2600 пациентов - это самый высокий показатель по сравнению с предыдущими ротациями; было проведено 33 хирургических операции, среди которых десятки сложных случаев, при этом уровень направления пациентов в вышестоящие учреждения составил менее 0,1%, что значительно ниже среднего показателя Миссии в 2%.
Вечером 26 сентября в аэропорту Нойбай Департамент по поддержанию мира Вьетнама Министерства национальной обороны организовал церемонию встречи полевого госпиталя №6 2-го уровня, вернувшегося после годичного выполнения миссии в составе Миссии ООН в Южном Судане (МООНЮС).
