Покупательская способность в Хошимине резко возросла во время празднования Национального дня

Продукты питания, средства личной гигиены и школьные принадлежности были одними из самых быстрорастущих категорий, что способствовало достижению цели города по ежегодному росту торговли на 18%.



Во время четырехдневных каникул розничные сети сообщали о оживленных покупках и мероприятиях для проведения досуга. В MM Mega Market Vietnam трафик покупателей вырос на 15-20% по сравнению с обычными днями, достигнув максимума во второй половине дня и вечером. Продажи сухих завтраков и товаров первой необходимости удвоились, а продажи свежих продуктов выросли на 18% в годовом исчислении.



“Предвидя рост спроса, мы увеличили предложение на 15% по сравнению с прошлым годом, предложили больше рекламных акций и обеспечили стабильность цен на ключевые продукты”, - сказал Динь Куанг Хой, директор по маркетингу MM Mega Market во Вьетнаме. Он добавил, что, учитывая высокие продажи в последний день, компания уверена в достижении положительных результатов в этом сезоне.



Покупатели также отметили праздничную атмосферу. После двухдневной поездки Нгуен Тхи Тху из квартала Анкхань сказала, что ее семья с удовольствием совершала покупки и проводила свободное время, прежде чем вернуться на работу и в школу. Она высоко оценила оформление супермаркета и рекламные акции, которые хорошо соответствуют настроениям потребителей в праздничные дни.



Winmart также сообщила о высоком спросе, особенно в первый и последний дни каникул. В сети супермаркетов наблюдался всплеск онлайн-покупок, поскольку все больше потребителей предпочитали делать заказы из дома в свободное от работы время. Чтобы удовлетворить спрос, Winmart увеличила свои запасы на 40%, сосредоточившись на свежих продуктах, полуфабрикатах и фруктах.



“Продажи резко выросли, как и прогнозировалось, особенно в сфере товаров первой необходимости”, - сказал Нгуен Тхи Тхуи Хыонг, операционный директор WinCommerce. Она отметила, что в часы пик весь персонал был мобилизован для обслуживания покупателей, добавив, что потребители по-прежнему отдают предпочтение безопасным, экологичным и произведенным с ответственностью продуктам.



Другие торговые сети, в том числе Co.opmart, Emart, Lotte Mart и AEON, также сообщили о буме покупок. Интегрированные торговые центры с раннего утра привлекали большое количество людей, сочетая в себе развлечения, рестораны и шоппинг. Особенно высоким спросом пользовались товары вьетнамских брендов с привлекательными рекламными акциями, что дало розничным торговцам и производителям возможность отслеживать тенденции потребления и диверсифицировать продуктовые линейки.



На традиционных рынках, таких как Бентхань, Бачиеу и Нгуен Чи Фыонг, также наблюдался оживленный бизнес. Продажи овощей и свежих продуктов значительно выросли, хотя цены оставались стабильными. Продавцы рассказали, что они подготовили обильные запасы и предлагали постоянным покупателям акции и подарки, создавая оживленную атмосферу шопинга во время праздников.



Всплеск продаж в праздничные дни отразился на росте потребительских расходов в секторе розничной торговли города Хошимин, что принесло пользу как современной торговле, так и традиционным рынкам. Эксперты рынка, однако, предупреждают, что ритейлеры должны придерживаться стратегии “удержания после праздников”, чтобы сохранить динамику. Без постоянных рекламных акций и вовлечения покупателей покупательская способность может снизиться после праздничного пика.



Для поддержания стабильного роста эксперты рекомендуют розничным торговцам улучшать качество обслуживания клиентов, расширять онлайн-сервисы и разнообразить ассортимент, чтобы удовлетворить потребности покупателей в многоканальных покупках.