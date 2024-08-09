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Покойный глава партии пользуется уважением международного сообщества
Пуэнтес Сальдисе сказал, что кончина главы партии - огромная потеря не только для социалистических стран, но и для всего мира, назвав его «великим лидером, великим человеком и великим примером».
Нгуен Фу Чонг также был выдающимся ученым, продолжил дипломат, добавив, что в своей книге он представил теоретические объяснения и концепции вьетнамского «Доймой» («Обновление»), а также теоретические и практические вопросы, касающиеся социализма и пути к социализму.
По словам Пуэнтеса Сальдиса, его смерть, благодаря его вкладу в строительство и защиту страны, является невосполнимой потерей для вьетнамского народа, партии и правительства.
Дипломат отметил, что под руководством Нгуен Фу Чонга КПВ укрепила и продолжила свою новаторскую роль, отвечая требованиям дела реформ и национального развития.
По его словам, зарубежные друзья, особенно кубинцы, очень расстроены кончиной партийного лидера, поскольку Нгуен Фу Чонг - большой друг Кубы, который пять раз посещал карибскую страну в разных должностях, внося свой вклад в укрепление образцового и верного братства между двумя народами.
Пуэнтес Сальдизе отметил неустанные усилия Нгуен Фу Чонга по укреплению двусторонних связей в экономике, торговле и обмену опытом между двумя партиями в реализации политических задач, особенно в области идеологии.
Вручение вьетнамскому партийному лидеру в 2012 году ордена Хосе Марти, высшей награды кубинского государства, свидетельствует о признании его заметного вклада в укрепление дружбы и солидарности между двумя партиями, государствами и народами, продолжил он.
Говоря о политике «бамбуковой дипломатии», которую проводил покойный лидер, Пуэнтес Сальдизе отметил, что она помогла Вьетнаму расширить отношения со всеми странами мира, способствуя защите мира, продвижению международной интеграции и развитию торговли на основе независимости и самодостаточности.
Под руководством Нгуен Фу Чонга КПВ добилась новых успехов в социально-экономическом развитии страны и поставила перед собой новые цели и задачи по превращению Вьетнама в процветающую страну с доходом выше среднего в ближайшее время.
Пуэнтес Сальдизе также высоко оценил вклад покойного лидера в экономический рост, повышение роли Вьетнама на международной арене и поддержание всеобъемлющей, многомерной и сбалансированной политики, отметив, что страна Юго-Восточной Азии упорно стремится к миру, стабильности и развитию, утверждая себя в качестве активного члена Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и в отношениях со странами мира.
Отвечая на вопрос о своих личных впечатлениях о покойном партийном лидере, Пуэнтес Сальдизе сказал, что Нгуен Фу Чонга знали как скромного, простого и честного лидера, добавив, что глава партии доказал, что такие качества необходимы в руководстве.
Пуэнтес Сальдизе подчеркнул, что для кубинских коммунистов и для него самого покойный лидер партии Вьетнама навсегда останется образцовым руководителем, который поддерживал тесные связи с малообеспеченными слоями населения и проявлял необыкновенную готовность преодолевать встречные ветры, чтобы сохранить национальный суверенитет и ускорить национальное развитие, повышая уровень жизни людей