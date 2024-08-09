Покойный глава партии пользуется уважением международного сообщества

Первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы, председатель Государственного совета и Совета министров Кубы генерал Рауль Кастро Рус и генеральный секретарь партии Нгуен Фу Чонг (слева) на фотографии, сделанной 8 июля 2012 года. Фото: ВИA



Пуэнтес Сальдисе сказал, что кончина главы партии - огромная потеря не только для социалистических стран, но и для всего мира, назвав его «великим лидером, великим человеком и великим примером».



Нгуен Фу Чонг также был выдающимся ученым, продолжил дипломат, добавив, что в своей книге он представил теоретические объяснения и концепции вьетнамского «Доймой» («Обновление»), а также теоретические и практические вопросы, касающиеся социализма и пути к социализму.



По словам Пуэнтеса Сальдиса, его смерть, благодаря его вкладу в строительство и защиту страны, является невосполнимой потерей для вьетнамского народа, партии и правительства.



Дипломат отметил, что под руководством Нгуен Фу Чонга КПВ укрепила и продолжила свою новаторскую роль, отвечая требованиям дела реформ и национального развития.



По его словам, зарубежные друзья, особенно кубинцы, очень расстроены кончиной партийного лидера, поскольку Нгуен Фу Чонг - большой друг Кубы, который пять раз посещал карибскую страну в разных должностях, внося свой вклад в укрепление образцового и верного братства между двумя народами.



Пуэнтес Сальдизе отметил неустанные усилия Нгуен Фу Чонга по укреплению двусторонних связей в экономике, торговле и обмену опытом между двумя партиями в реализации политических задач, особенно в области идеологии. Покойный руководитель партии оставил ценную идеологическую и теоретическую систему о вьетнамской революции в новую эпоху, способствующую укреплению национальной солидарности, ускоряющему прогресс страны, созданию мотивации для вьетнамского народа, сказал дипломат в интервью, предоставленном Вьетнамскому информационному агентству (ВИA).Пуэнтес Сальдисе сказал, что кончина главы партии - огромная потеря не только для социалистических стран, но и для всего мира, назвав его «великим лидером, великим человеком и великим примером».Нгуен Фу Чонг также был выдающимся ученым, продолжил дипломат, добавив, что в своей книге он представил теоретические объяснения и концепции вьетнамского «Доймой» («Обновление»), а также теоретические и практические вопросы, касающиеся социализма и пути к социализму.По словам Пуэнтеса Сальдиса, его смерть, благодаря его вкладу в строительство и защиту страны, является невосполнимой потерей для вьетнамского народа, партии и правительства.Дипломат отметил, что под руководством Нгуен Фу Чонга КПВ укрепила и продолжила свою новаторскую роль, отвечая требованиям дела реформ и национального развития.По его словам, зарубежные друзья, особенно кубинцы, очень расстроены кончиной партийного лидера, поскольку Нгуен Фу Чонг - большой друг Кубы, который пять раз посещал карибскую страну в разных должностях, внося свой вклад в укрепление образцового и верного братства между двумя народами.Пуэнтес Сальдизе отметил неустанные усилия Нгуен Фу Чонга по укреплению двусторонних связей в экономике, торговле и обмену опытом между двумя партиями в реализации политических задач, особенно в области идеологии.

Вручение вьетнамскому партийному лидеру в 2012 году ордена Хосе Марти, высшей награды кубинского государства, свидетельствует о признании его заметного вклада в укрепление дружбы и солидарности между двумя партиями, государствами и народами, продолжил он.



Говоря о политике «бамбуковой дипломатии», которую проводил покойный лидер, Пуэнтес Сальдизе отметил, что она помогла Вьетнаму расширить отношения со всеми странами мира, способствуя защите мира, продвижению международной интеграции и развитию торговли на основе независимости и самодостаточности.



Под руководством Нгуен Фу Чонга КПВ добилась новых успехов в социально-экономическом развитии страны и поставила перед собой новые цели и задачи по превращению Вьетнама в процветающую страну с доходом выше среднего в ближайшее время.



Пуэнтес Сальдизе также высоко оценил вклад покойного лидера в экономический рост, повышение роли Вьетнама на международной арене и поддержание всеобъемлющей, многомерной и сбалансированной политики, отметив, что страна Юго-Восточной Азии упорно стремится к миру, стабильности и развитию, утверждая себя в качестве активного члена Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и в отношениях со странами мира.



Отвечая на вопрос о своих личных впечатлениях о покойном партийном лидере, Пуэнтес Сальдизе сказал, что Нгуен Фу Чонга знали как скромного, простого и честного лидера, добавив, что глава партии доказал, что такие качества необходимы в руководстве.



Пуэнтес Сальдизе подчеркнул, что для кубинских коммунистов и для него самого покойный лидер партии Вьетнама навсегда останется образцовым руководителем, который поддерживал тесные связи с малообеспеченными слоями населения и проявлял необыкновенную готовность преодолевать встречные ветры, чтобы сохранить национальный суверенитет и ускорить национальное развитие, повышая уровень жизни людей



