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НОВОСТИ

Показ 3D Mapping и запуск фейерверков в центре Хошимина

Вечером 26 апреля в Хошимине продолжились мероприятия по случаю 50-летней годовщины освобождения Юга и воссоединения страны: был устроен художественный фейерверк и показ 3D Mapping. Эти мероприятия стали частью серии событий под названием «Краски города имени Дяди Хо». Помимо оживленной атмосферы на пристани Бах Данг, большое количество жителей собрались на пешеходной улице Нгуен Хюэ (район 1), чтобы наблюдать за мероприятиями в рамках художественной программы «Краски города имени Дяди Хо».

Фасад здания Народного комитета Хошимина стал грандиозной площадкой для демонстрации 3D Mapping на тему «Путь 50 лет наследия и будущего». Программа была реализована творческими группами из Вьетнама, Франции, Бельгии и Сингапура и обещает подарить зрителям уникальные визуальные впечатления.

В период с 18:00 до 22:00 вечера 26 апреля более 20 центральных улиц Хошимина были перекрыты для обеспечения проведения художественного фейерверка и художественных представлений на баржах. Художественные представления проходили на открытой сцене перед зданием Народного комитета Хошимина и на пешеходной улице Нгуен Хюэ.

Кроме того, на реке также проходил ряд увлекательных мероприятий, включая исполнение народной музыки "дон ка тай ты", парусные шоу, полеты на водных реактивных установках, катание на флайбордах, сапбординг, парапланеризм и выступления на сцене баржи на пристани Бах Данг.

Это стало не только возможностью отдать дань уважения историческим ценностям, но и прекрасным шансом для жителей и гостей города насладиться динамичной, современной красотой Хошимина через призму культуры и спорта.

Мероприятия проходят с 19:30 до 21:30 в дни 19, 26, 29 и 30 апреля.

ИЖВ/ВИА

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