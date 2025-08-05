Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Показ мод для людей с инвалидностью впервые представлен во Вьетнаме

4 августа в Музее изобразительных искусств Вьетнама состоялось официальное открытие модного показа для людей с инвалидностью — Vietnam Disability Fashion Show 2025 (VDFS) под тематическим названием «Форма воли». В рамках программы модели с инвалидностью с уверенностью и профессионализмом представили пять коллекций одежды, адаптированных к индивидуальным особенностям телосложения и характеру каждого участника.

Организаторы также инициировали благотворительный проект «Добрый гардероб», включающий ряд практических мероприятий для поддержки людей с инвалидностью, таких как создание шкафов с одеждой в центрах профобучения, ассоциациях инвалидов, учебных заведениях; сбор вторичного текстиля и призыв к разработке одежды, соответствующей потребностям людей с инвалидностью.

Это — первый вьетнамский профессиональный подиум, полностью посвящённый людям с инвалидностью, ставший важной вехой на пути признания красоты воли и силы духа.

Программа направлена на содействие интеграции людей с инвалидностью в культурную, художественную и общественную жизнь, становясь сценой, на которой свет софитов освещает внутреннюю красоту каждого человека.

Мероприятие организовано HGI Group в сотрудничестве с Ассоциацией инвалидов Ханоя и Центром профессионального образования и развития потенциала людей с инвалидностью Вьетнама. Послами программы стали Мисс Вьетнам 2024 Ха Чук Линь и мотивационный спикер Нгуен Шон Лам.

Это — первое в своём роде специализированное модное событие во Вьетнаме, объединившее 54 модели с инвалидностью из разных регионов страны. Шоу призвано чествовать разнообразие человеческой красоты, распространять гуманистические ценности, содействовать равенству и социальной интеграции.

Выступая на церемонии открытия, основательница проекта, дизайнер и руководитель оргкомитета Нго Зьем Хыонг отметила: «Это не просто модный показ — это сцена воли.

Когда мода и искусство встречаются в пространстве музея, это уже не просто шоу, а послание: каждый человек, несмотря на физические отличия, имеет право сиять по-своему».

Программа вносит вклад в написание нового гуманного раздела во вьетнамской моде, где красота измеряется не внешними параметрами, а ощущается через силу духа и веру.

Организаторы надеются, что послание «Людям с инвалидностью не нужна жалость — им нужны возможности, чтобы быть признанными, сиять и быть самими собой» получит широкий общественный отклик, — поделилась Нго Зьем Хыонг.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр поручил сосредоточиться на завершении работы по сокращению и упрощению административных процедур и условий ведения бизнеса

Премьер-министр поручил сосредоточиться на завершении работы по сокращению и упрощению административных процедур и условий ведения бизнеса

5 августа Премьер-министр издал Депешу №127/ CĐ-TTg о сосредоточении усилий на завершении работы по сокращению и упрощению административных процедур и условий ведения бизнеса в соответствии с задачами, предусмотренными Резолюцией Правительства №66/NQ-CP от 26 марта 2025 года.
ПОДРОБНЕЕ

Top