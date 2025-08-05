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Показ мод для людей с инвалидностью впервые представлен во Вьетнаме
Организаторы также инициировали благотворительный проект «Добрый гардероб», включающий ряд практических мероприятий для поддержки людей с инвалидностью, таких как создание шкафов с одеждой в центрах профобучения, ассоциациях инвалидов, учебных заведениях; сбор вторичного текстиля и призыв к разработке одежды, соответствующей потребностям людей с инвалидностью.
Это — первый вьетнамский профессиональный подиум, полностью посвящённый людям с инвалидностью, ставший важной вехой на пути признания красоты воли и силы духа.
Программа направлена на содействие интеграции людей с инвалидностью в культурную, художественную и общественную жизнь, становясь сценой, на которой свет софитов освещает внутреннюю красоту каждого человека.
Мероприятие организовано HGI Group в сотрудничестве с Ассоциацией инвалидов Ханоя и Центром профессионального образования и развития потенциала людей с инвалидностью Вьетнама. Послами программы стали Мисс Вьетнам 2024 Ха Чук Линь и мотивационный спикер Нгуен Шон Лам.
Это — первое в своём роде специализированное модное событие во Вьетнаме, объединившее 54 модели с инвалидностью из разных регионов страны. Шоу призвано чествовать разнообразие человеческой красоты, распространять гуманистические ценности, содействовать равенству и социальной интеграции.
Выступая на церемонии открытия, основательница проекта, дизайнер и руководитель оргкомитета Нго Зьем Хыонг отметила: «Это не просто модный показ — это сцена воли.
Когда мода и искусство встречаются в пространстве музея, это уже не просто шоу, а послание: каждый человек, несмотря на физические отличия, имеет право сиять по-своему».
Программа вносит вклад в написание нового гуманного раздела во вьетнамской моде, где красота измеряется не внешними параметрами, а ощущается через силу духа и веру.
Организаторы надеются, что послание «Людям с инвалидностью не нужна жалость — им нужны возможности, чтобы быть признанными, сиять и быть самими собой» получит широкий общественный отклик, — поделилась Нго Зьем Хыонг.