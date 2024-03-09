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Поиск направления устойчивого развития для тематического туризма
Рассказывая об этой экскурсии, директор Вьетнамского музея изящных искусств Нгуен Ань Минь сказал: «Мы проведем множество экскурсий и разнообразных экспериментальных мероприятий, чтобы привлечь посетителей и приблизить изобразительное искусство к публике. Хорошей новостью является то, что за последние годы число отечественных посетителей выросло на 80% (из которых более 60% составляют молодые люди, студенты), что больше, чем иностранных посетителей.
В конце 2022 года Вьетнамский литературный музей организовал уникальный и содержательный литературный тур, который привлек многих туристов. А многие туристические агентства даже разработали специальные тематические туры для обслуживания определенных групп клиентов.
Генеральный директор WonderTour Ле Конг Нанг рассказал, что у компании есть серия тематических ознакомительных туров для учащихся начальной школы и мастер-классы для старшеклассников. Кроме этого у нее подготовлены профориентационный тур для старшеклассников и тур по карьерному опыту для студентов. Наряду с этим проводятся специализированные туры для религиозных людей, бизнесменов. Компания также предоставляет спортивные туры, туры на международные выставки и оздоровительные туры. Некоторые туркомпании также организуют туры специально для пожилых людей.
Многие эксперты считают, что разработка тематических туристических продуктов помогает бизнесу развивать собственное направление.
По словам Ле Конг Нанга, более 4000 международных туристических компаний вынуждены конкурировать и находить свое место, поэтому найти «нишу» для завоевания доли рынка – это вопрос выживания. Поэтому поиск уникальных и привлекательных тематических продуктов – правильное направление.
Тематический туризм также является материалом для разработки национальных продуктов, создавая конкурентное преимущество на международной туристической арене. Однако тематические туры по-прежнему «отстают» от популярных продуктов из-за сложностей в проектировании и эксплуатации.
Тематический туризм, если его правильно использовать, принесет положительные эффекты и будет в значительной степени способствовать устойчивости туризма во Вьетнаме.