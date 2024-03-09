Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Поиск направления устойчивого развития для тематического туризма

Потребности людей в путешествиях становятся все более разнообразными: помимо популярных туров многие ищут специализированные продукты по более узким направлениям. Туристические компании быстро реагируют на потребности путешественников, предлагая новые и уникальные продукты. В то же время туристические компании уделяют особое внимание устойчивому развитию своих продуктов. Вьетнамский музей изящных искусств запустил экскурсию на тему «Вьетнамская лаковая живопись». Это мепроприятие быстро привлекло большое количество посетителей.

Рассказывая об этой экскурсии, директор Вьетнамского музея изящных искусств Нгуен Ань Минь сказал: «Мы проведем множество экскурсий и разнообразных экспериментальных мероприятий, чтобы привлечь посетителей и приблизить изобразительное искусство к публике. Хорошей новостью является то, что за последние годы число отечественных посетителей выросло на 80% (из которых более 60% составляют молодые люди, студенты), что больше, чем иностранных посетителей.

В конце 2022 года Вьетнамский литературный музей организовал уникальный и содержательный литературный тур, который привлек многих туристов. А многие туристические агентства даже разработали специальные тематические туры для обслуживания определенных групп клиентов.

Генеральный директор WonderTour Ле Конг Нанг рассказал, что у компании есть серия тематических ознакомительных туров для учащихся начальной школы и мастер-классы для старшеклассников. Кроме этого у нее подготовлены профориентационный тур для старшеклассников и тур по карьерному опыту для студентов. Наряду с этим проводятся специализированные туры для религиозных людей, бизнесменов. Компания также предоставляет спортивные туры, туры на международные выставки и оздоровительные туры. Некоторые туркомпании также организуют туры специально для пожилых людей.

Многие эксперты считают, что разработка тематических туристических продуктов помогает бизнесу развивать собственное направление.

По словам Ле Конг Нанга, более 4000 международных туристических компаний вынуждены конкурировать и находить свое место, поэтому найти «нишу» для завоевания доли рынка – это вопрос выживания. Поэтому поиск уникальных и привлекательных тематических продуктов – правильное направление.

Тематический туризм также является материалом для разработки национальных продуктов, создавая конкурентное преимущество на международной туристической арене. Однако тематические туры по-прежнему «отстают» от популярных продуктов из-за сложностей в проектировании и эксплуатации.

Тематический туризм, если его правильно использовать, принесет положительные эффекты и будет в значительной степени способствовать устойчивости туризма во Вьетнаме.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

На переговорах утром 7 марта премьер-министр Фам Мин Тьинь и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе совместно объявили о повышении уровня двусторонних отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.

На переговорах утром 7 марта премьер-министр Фам Мин Тьинь и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе совместно объявили о повышении уровня двусторонних отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.

8 марта в Сеуле (Республика Корея) вице-премьер, Министр экономики и финансов Южной Кореи Чхве Сан Мок провел рабочую встречу с Министром финансов Вьетнама Хо Дык Фоком и рабочей делегацией Вьетнама.
ПОДРОБНЕЕ

Самое читаемое

Читать печатные публикации

ФОТО НА ПРОДАЖЕ


Top