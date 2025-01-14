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НОВОСТИ

Поиск мер для достижения двузначного роста в регионе дельты Красной реки

Премьер-министр Фам Минь Тьинь, председатель Координационного совета по региону дельты Красной реки, провел 14 января в Ханое пятое заседание совета, на котором обсуждались пути обеспечения двузначного роста и уверенного вступления региона в новую эру.
  Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на пятом заседании Координационного совета по региону дельты Красной реки в Ханое 14 января. Фото: ВИA  
Участники рассмотрели деятельность совета в 2024 году и поставили задачи на 2025 год. В ходе мероприятия был объявлен Генеральный план развития столицы Ханоя на период 2021-2030 годов с перспективой до 2050 года.

Открывая встречу, премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что в предстоящий период дельта Красной реки должна добиться двузначного роста, чтобы вместе со всей страной вступить в новую эру - эру подъема нации к развитию, цивилизации и процветанию, как это предусмотрено генеральным секретарем партии То Ламом.

Совету необходимо оценить, что было достигнуто и что не удалось сделать после четвертого заседания; рассмотреть и проанализировать причины, проблемы и уроки, извлеченные руководством министерств, ведомств и местных органов власти, подчеркнул он, пояснив, что это поможет развить успехи, преодолеть ограничения и устранить препятствия.

Глава правительства заявил, что для достижения двузначного роста крайне важно проявить высокую решимость, приложить огромные усилия, предпринять решительные действия и четко расставить приоритеты.

Отметив, что средний доход населения в развитых странах составляет около 13 800 долларов США в год, он сказал, что при нынешних темпах роста Вьетнаму потребуется еще 20 лет, чтобы достичь этого уровня, в то время как другие страны будут продолжать повышать свои стандарты доходов. Поэтому необходимо искать меры по достижению двузначного роста, с четкими задачами для центральных ведомств и местных органов власти и тесной координацией между ними, а также дорожной картой и планом по достижению прорывов в 2025 году, сказал он. Премьер-министр также отметил, что во время встречи будет объявлен Генеральный план столицы Ханоя, подчеркнув, что после периода, особенно COVID-19, страна завершила все 111 планов, отражающих значительные усилия партийных комитетов, местных властей, министерств и ведомств. Он подчеркнул, что эти планы должны быть реализованы должным образом, сохраняя стабильность и последовательность. Кроме того, крайне важно разработать планы по освоению внешних, подземных и морских пространств, чтобы они служили будущему росту страны.

ИЖВ/ВИА

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