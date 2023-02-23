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Поисково-спасательная группа Вьетнамской народной армии возвращается домой из Турции

Поисково-спасательная группа Вьетнамской народной армии (ВНА) покинула Турцию 22 февраля (по местному времени), завершив свою рабочую поездку для участия в ликвидации последствий землетрясения в Турции.
   С 13 по 22 февраля группа ВНА обыскивала 31 место в Антакье, помогая обнаружить 15 мест с пострадавшими, оказавшимися под завалами. Фото: ВИА  
Поисково-спасательная группа Вьетнамской народной армии (ВНА) покинула Турцию 22 февраля (по местному времени), завершив свою рабочую поездку для участия в ликвидации последствий землетрясения в Турции.

Выступая на церемонии прощания с командой в аэропорту Хатай, посол Вьетнама в Турции До Шон Хай отметил, что группа ВНА, наряду с другой группой Министерства общественной безопасности Вьетнама, получила высокую оценку и завоевала доверие местных жителей и властей, а также международных спасательных сил.

По словам дипломата, их присутствие в Турции способствовало укреплению отношений между двумя странами.

Генерал-майор Фам Ван Ти, заместитель начальника Управления Национального комитета по реагированию на инциденты и стихийным бедствиям, поисково-спасательным операциям и заместитель директора Департамента поисково-спасательных операций ВНА, сообщил, что с 13 по 22 февраля группа ВПА провела поиск 31 место в Антакье, помогая обнаружить 15 мест с жертвами, попавшими под завалы, в том числе два места с признаками выживания. Они передали места местным спасательным силам, которые вынесли 28 трупов.

Он добавил, что в ходе этого процесса они координировали свои действия с бахрейнской и мексиканской группами, чтобы обнаружить три места с 10 трупами.

Группа должна прибыть в международный аэропорт Нойбай в Ханое 23 февраля во второй половине дня.

76 военнослужащих ВНА вместе с 35 тоннами груза отправились в Турцию ночью 12 февраля, чтобы помочь стране в восстановительных работах после разрушительного землетрясения.

Между тем, группа из 24 человек Министерства общественной безопасности, прибывшая в страну 10 февраля, занималась поисково-спасательными работами в городе Адыяман на юго-востоке Турции. Группа вернулась домой 19 февраля, блестяще выполнив поставленные перед ней задачи.

ВИА/ИЖВ

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