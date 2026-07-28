Поиски и спасение экипажа судна «Кхой Нгуен 18»: спасены 48 человек

По состоянию на вторую половину дня 27 июля были спасены 48 человек, находившихся на борту судна «Кхой Нгуен 18», сообщили в Министерстве иностранных дел Вьетнама со ссылкой на информацию компетентных органов страны.

Вьетнамские компетентные органы приняли всех спасенных, которым китайская сторона оказала медицинскую помощь. В настоящее время они возвращаются на материк.



26 и 27 июля компетентные органы соответствующих сторон приложили все усилия для проведения поисково-спасательной операции, а также оказания медицинской помощи и поддержки пострадавшим.



Несмотря на сильное волнение моря, штормовой ветер и неблагоприятные погодные условия, значительно затрудняющие проведение поисково-спасательных работ, компетентные силы Вьетнама продолжают поиски пропавших без вести, прилагая для этого все возможные усилия