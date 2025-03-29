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НОВОСТИ

Позиционирование уникальных туристических продуктов для повышения привлекательности вьетнамских городов

28 марта в Ханое состоялась региональная встреча 2025 для вьетнамских членов Организации по продвижению туризма в глобальных городах (TPO), которая стала важнейшей платформой для информирования членов о предстоящих инициативах TPO и укрепления сотрудничества в области развития туризма. Конференция предоставила вьетнамским членам ценную возможность обменяться опытом и передовой практикой в области управления туризмом, а также укрепить сотрудничество с международными партнерами. Принимая у себя это престижное мероприятие, Ханой подтвердил свою активную роль в развитии коммуникационных возможностей и устойчивого роста туризма.

Директор Департамента туризма Ханоя Данг Хыонг Жанг заявила, что Ханой активизировал усилия по продвижению себя на ключевых целевых рынках, в частности в Республике Корея (РК). Рынок РК стал перспективным источником туризма, хорошо подходящим для таких разнообразных направлений Ханоя, как гольф-туризм, оздоровительный отдых, мероприятия MICE (встречи, инсентив, конференции и выставки), а также культурный и исторический опыт. Ханой ожидает от Секретариата TPO реализации новых инициатив, направленных на укрепление связей между РК и городами Вьетнама. В рамках темы «Позиционирование уникальных туристических продуктов: Повышение привлекательности вьетнамских городов», в этом году на встрече были рассмотрены стратегии разработки инновационных туристических продуктов, которые привлекают международных посетителей и повышают конкурентоспособность городов-участников.

В ходе встречи прошло множество интересных мероприятий, включая выставки, посвящённые туристической жизни Ханоя, презентацию рекламных материалов, местных сувениров и продукции OCOP («Одна община – один продукт»). Делегаты также посетили знаковые достопримечательности, такие как Императорская цитадель Тханглонг, Вьетнамский этнологический музей и другие важные туристические объекты столицы. Встреча стала для Ханоя и других городов-участников значительной возможностью для укрепления связей, развития трансграничного туризма и усиления присутствия Вьетнама на мировой туристической карте. Мероприятие также подчеркнуло жизненно важную роль TPO в объединении городов по всему миру для создания динамичной, инновационной и устойчивой индустрии туризма. TPO, штаб-квартира которой находится в городе Пусан в Республике Корея, занимается содействием росту и процветанию 137 городов-членов в 16 странах посредством совместных усилий в области развития туризма. В настоящее время во Вьетнаме насчитывается восемь провинций и городов-членов, активно участвующих в деятельности TPO, а именно Ханой, Хошимин, Бакнинь, Далат, Дананг, Хайфон, Лонган и Вунгтау.

ИЖВ/ВИА

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