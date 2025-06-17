Позиционирование вьетнамской ценности за рубежом в эпоху цифровых технологий

В мероприятии, организованном Форумом вьетнамских женщин в Европе при содействии Посольства Вьетнама в Венгрии, приняли участие более 300 делегатов — представителей женских организаций из 18 европейских стран.

Это событие приобрело особое значение, поскольку состоялось в преддверии 75-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Венгрией, а также 35-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и ЕС.

Как сообщает корреспондент ВИА в Европе, на фоне стремительного развертывания цифровой революции по всему миру Вьетнам также активно осуществляет практические шаги по развитию технологий. Для вьетнамской диаспоры за рубежом, особенно для женщин, которые одновременно несут миссию по сохранению вьетнамской самобытности и успешной интеграции в общество, адаптация к технологическим изменениям становится задачей, не терпящей отлагательства.

Выступая с приветственной речью, первый заместитель председателя Национального собрания Венгрии Марта Матрай подчеркнула, что в современном обществе важнейшая задача женщин заключается в том, чтобы одновременно сохранять семейные ценности и не быть оторванными от общественных связей.

По словам Марты Матрай, статистические данные и исследования показывают, что женщины в меньшей степени осваивают технологии ИИ, однако это не делает их пассивными пользователями — напротив, они также активно участвуют в формировании и развитии этой сферы. Она подчеркнула, что именно ИИ будет определять уровень знаний, развитие общества и справедливость.

Говоря о значении мероприятия, Фан Тхи Бик Тхиен, глава оргкомитета форума, отметила: «Форум в этот раз сосредоточен на роли связей в определении вьетнамской ценности. Если 6 млн вьетнамцев по всему миру смогут объединиться, мы сможем задействовать потенциал вьетнамцев на всех пяти континентах и создать мощную коллективную силу. Тогда процесс позиционирования вьетнамской ценности в различных сферах станет гораздо более эффективным. В эпоху технологий мы не можем идти по старым тропам — нам необходимо проявлять креативность и уметь использовать современные технологии для формирования вьетнамской идентичности».