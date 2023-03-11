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Позиционирование бренда и развитие туристических городов Вьетнама
Что касается ситуации с городским развитием во Вьетнаме, эксперты заявили, что в 2021 году во Вьетнаме было более 860 городских районов, а уровень урбанизации достигпочти 40%.
Во Вьетнаме прибрежные города являются туристическими центрами или ключевыми туристическими направлениями, такими как Хошимин, Дананг, Нячанг (Кханьхоа), Фантхиет (Биньтхуан), Вунгтау (Бариа-Вунгтау), Фукуок, Хатиен (Киенжанг)…
Г-жа Нгуен Тху Хань, президент Научного союза устойчивого развития туризма, заявила, что для городов с сильными сторонами в развитии туризма создание и позиционирование бренда является одной из важных стратегий повышения туристической конкурентоспособности и привлекательности для туристических городов.
Ссылаясь на город Вунгтау, г-жа Нгуен Тху Хан проанализировала, что природа дает Вунгтау много преимуществ, таких как удобное транспортное сообщение, сильный морской порт, крупнейший нефтегазовый центр во Вьетнаме, четырехсезонный климат, длинная береговая линия, множество красивых пляжей...
Впечатления для туристов, которые город должен эксплуатировать, - это национальный и международный курорт, плавательный и оздоровительный центр с изображениями пляжей, отелей, торговых центров в стиле современной архитектуры.
Касаясь идентичности туристического города Фукуок, глава провинции Киенжанг сказал, что расположенный на юго-западном побережье Фукуок считается центром экотуризма и высококлассным пляжным курортом.
Устойчивое планирование и развитие
Уделяя внимание вопросам планирования городских территорий, особенно прибрежных городов, создавая основу для устойчивого развития туризма, многие эксперты пришли к выводу, что в последние годы изменение климата приводит к риску повышения уровня моря.
Архитекторы Нгуен Вьет Хи и До Динь Чонг (Ханойский инженерно-строительный университет) предположили, что необходимо принимать меры по реагированию на изменение климата, минимизировать вред от стихийных бедствий и экологических изменений, чтобы иметь возможность стабилизировать развитие технико-экономических характеристик туристической инфраструктуры.
В условиях сложной эволюции глобального потепления и непредсказуемых последствий в будущем в долгосрочной перспективе решения для борьбы и контроля над природой уже не подходят.
Вместо этого необходимо думать иначе и иметь более открытый и позитивный взгляд на проблему изменения климата.
Доцент Фам Чунг Лыонг, вице-президент Вьетнамской ассоциации защиты морских ресурсов и окружающей среды, член Консультативной группы по национальному планированию, высказал свое мнение о том, что для содействия развитию устойчивого морского туризма в городах необходимо много решений, в том числе решений, связанных с планированием.
Существующий городской центр должен быть приоритетным в связи с инженерной инфраструктуры и туристического сервиса.
В допустимых условиях необходимо планировать отдельные сервисные, торговые и развлекательные зоны, мало влияющие на жизнь жителей, чтобы туристическая деятельность могла осуществляться 24/7, способствуя развитию ночного городского хозяйства.
В то же время, важно совершенствовать строительство и градостроительство, планирование землепользования, предлагая в генеральный план конкретные механизмы, которые служат основой для реализации, инвестирования и привлечения инвестиций, продвигать конкурентные преимущества прибрежных общественных пространств, обслуживающих жителей и гостей.