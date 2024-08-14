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Позитивные признаки для реализации проекта высокоскоростной железной дороги Север-Юг
По словам заместителя министра, большинство мнений сошлись на инвестиционном плане с проектной скоростью 350 км/ч, ориентированном в первую очередь на пассажирские поезда, с возможностью эксплуатации грузовых поездов в случае необходимости. Существующий железнодорожный маршрут Север-Юг будет модернизирован для грузовых перевозок.
Этот сценарий, предполагающий инвестиции в размере 67,34 миллиарда долларов США, направлен на активное развитие пассажирских перевозок по маршруту.
Представитель Правления железнодорожных проектов при Министерстве транспорта заявил, что данный сценарий основан на тщательном исследовании и изучении международного опыта в соответствии с Заключением Политбюро № 49-KL/TW о направлении развития железнодорожного транспорта Вьетнама до 2030 года с перспективой до 2045 года, а также с учетом отзывов Государственного оценочного совета. Согласно недавнему исследованию Всемирного банка (ВБ), для Вьетнама сейчас самое время строить высокоскоростную железную дорогу, так как ВВП на душу населения в 2023 году достиг около 4 284 долларов США (выше, чем в Японии, Китае или Узбекистане в то время, когда эти страны начинали инвестировать в высокоскоростные железные дороги) и, по оценкам, достигнет около 7 500 долларов США к 2030 году. Таким образом, после завершения строительства и ввода в эксплуатацию железной дороги большинство населения сможет позволить себе высокоскоростное железнодорожное сообщение по приемлемой стоимости.
Заместитель директора Правления Чу Ван Туан сообщил, что инвестиционный план проекта должен быть представлен на утверждение Национального собрания в 2024 году, а его строительство и эксплуатация, по возможности, должны начаться до 2030 и 2040 годов соответственно.
Многие страны заинтересованы в инвестировании в проект, включая Республику Корея (РК), Китай и Японию, которые обладают преимуществами, опытом, капиталом и технологиями для развития высокоскоростных железных дорог, сказали в министерстве.
Министерство транспорта Вьетнама и Министерство земли, инфраструктуры и транспорта РК (MOLIT) подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области развития транспорта. В то же время Вьетнам может сотрудничать с Китаем через такие механизмы поддержки, как кредиты ОПР и экспортные кредиты.
Недавно Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (AIIB) объявил, что выделит Вьетнаму 5 миллиардов долларов США в виде льготных кредитов на развитие железнодорожной инфраструктуры, включая высокоскоростную железную дорогу Север-Юг. Японские компании также запрашивают подробную информацию и документы по этому проекту.
По словам Нгуен Зань Хи, проект предлагается финансировать за счет государственных инвестиций, чтобы обеспечить синхронизацию инфраструктуры и подвижного состава, что позволит сразу же приступить к эксплуатации на начальном этапе и избежать риска непривлечения частных инвестиций для приобретения подвижного состава. В частности, в проекте будут использованы средства государственного бюджета (включая центральный и местный бюджеты, государственные облигации и льготные кредиты ОПР.
Таким образом, видны положительные признаки реализации проекта, однако его эффективность еще должна быть тщательно проанализирована и оценена Министерством транспорта и соответствующими министерствами, прежде чем приступить к его реализации, продолжил Нгуен Зань Хи.