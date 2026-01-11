НОВОСТИ
Поздравления вьетнамскому учёному в Австралии
От имени Министерства иностранных дел Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг передала учёному самые тёплые и искренние поздравления.
Она подчеркнула, что это признание является не только заслуженной наградой за его настойчивый, целеустремлённый и самоотверженный научный путь, но и отражает возрастающий потенциал международной интеграции и повышение академического авторитета вьетнамских интеллектуалов в мировом научном сообществе. По её словам, это достижение станет источником вдохновения для вьетнамских интеллектуалов в Австралии, во Вьетнаме и в других странах мира.
Заместитель министра также пригласила Нгуен Тхань Виня и его семью принять участие в программе «Весна на Родине – 2026», которую организует Министерство иностранных дел Вьетнама.