НОВОСТИ

Поздравления вьетнамскому учёному в Австралии

Доцент Нгуен Тхань Винь из Университета Нового Южного Уэльса был признан изданием The Australian самым влиятельным исследователем Австралии в области органической химии.
  Доцент Нгуен Тхань Винь. Фото: Университет Нового Южного Уэльса 
Заместитель министра иностранных дел Ле Тхи Тху Ханг направила поздравительное письмо доценту Нгуен Тхань Виню из Университета Нового Южного Уэльса, которого издание The Australian удостоило звания самого влиятельного исследователя Австралии в области органической химии.

От имени Министерства иностранных дел Вьетнама Ле Тхи Тху Ханг передала учёному самые тёплые и искренние поздравления.

Она подчеркнула, что это признание является не только заслуженной наградой за его настойчивый, целеустремлённый и самоотверженный научный путь, но и отражает возрастающий потенциал международной интеграции и повышение академического авторитета вьетнамских интеллектуалов в мировом научном сообществе. По её словам, это достижение станет источником вдохновения для вьетнамских интеллектуалов в Австралии, во Вьетнаме и в других странах мира.

Заместитель министра также пригласила Нгуен Тхань Виня и его семью принять участие в программе «Весна на Родине – 2026», которую организует Министерство иностранных дел Вьетнама.

ИЖВ/ВИА

