Báo Ảnh Việt Nam

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Поздравления высокопоставленным лицам и религиозным соотечественникам по случаю Рождества и Нового года

По случаю Рождества 2022 года и встречи нового 2023 года, 15 декабря делегации Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама, Министерства внутренних дел и Правительственного религиозного комитета посетили и поздравили некоторые религиозные учреждения в Хошимине. По случаю Рождества 2022 года и встречи нового 2023 года, 15 декабря делегации Центрального комитета Отечественного фронта Вьетнама, Министерства внутренних дел и Правительственного религиозного комитета посетили и поздравили некоторые религиозные учреждения в Хошимине.

В поздравлениях для Вьетнамской адвентистской церкви (район Фунюан, город Хошимин), член ЦК партии, вице-президент - генеральный секретарь ЦК Отечественного фронта Вьетнама Ле Тиен Чау пожелал пастору Чан Тхань Чуйену, священнослужителям, пасторам, сановникам и верующим Церкви адвентистов седьмого дня счастливого Рождества и Нового года. Г-н Ле Тиен Чау поблагодарил Церковь и пасторов в руководстве Церкви за то, что они всегда остаются с нацией и сопровождают ее, хорошо повинуются закону и активно участвуют в патриотических движениях, кампаниях Отечественного фронта Вьетнама, его ведомств и агентств.

Г-н Ле Тьен Чау также проинформировал о социально-культурной и экономической ситуации в стране в 2022 году, результатах работы Отечественного фронта Вьетнама в 2022 году и основных направлениях работы Фронта в 2023 году. Он высказал пожелание, чтобы пастор Церкви, сановники в руководстве Церкви, продолжали организовывать и создавать условия для высокопоставленных лиц и верных членов Церкви для активного участия в деятельности общественных движений, патриотических движений... с целью способствовать укреплению Фронта и блока национального единства, заботясь о построении благополучной и счастливой жизни народа.

ВИА/ИЖВ

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