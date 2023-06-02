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НОВОСТИ

Поздравление с 77-ым Национальным днем Итальянской Республики

По случаю 77-го Национального дня Итальянской Республики (2 июня 1946 г. - 2 июня 2023 г.) 2 июня Президент государства Во Ван Тхыонг направил поздравительное послание Президенту Серджио Маттарелле
  Фото для иллюстрации  
По случаю 77-го Национального дня Итальянской Республики (2 июня 1946 г. - 2 июня 2023 г.) 2 июня Президент государства Во Ван Тхыонг направил поздравительное послание Президенту Серджио Маттарелле, премьер-министру. Фам Минь Тьинь направил поздравления премьер-министру Джорджии Мелони, председатель Национального собрания Выонг Динь Хюэ направил поздравления председателю Сената Игнацио Ла Руссе и спикеру Палаты представителей Лорренто Фонтане.

По этому случаю министр иностранных дел Буй Тхань Шон направил поздравительное послание министру иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни.

ИЖВ/ВИА

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